Як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога": роз'яснення Мінцифри

Пізно ввечері 1 листопада застосунок "Повітряна тривога" зазнав ворожого впливу та тимчасово перестав працювати. Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як дізнаватися про повітряні тривоги у своєму місті, поки застосунок недоступний.

В офіційному Telegram-каналі Мінцифри опублікували кілька способів отримання повідомлень про небезпеку. Зокрема, українцям радять увімкнути екстрені сповіщення на смартфонах, стежити за сигналами сирен та користуватися офіційними каналами Повітряних сил ЗСУ.

Альтернативні сповіщення

У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що державна система екстрених оповіщень продовжує надсилати повідомлення про небезпеку. Вони можуть надходити на смартфон навіть тоді, коли на пристрої ввімкнено режим тиші.

Щоб не пропустити сигнал, потрібно перевірити налаштування телефона.

Для власників iPhone:

- Відкрити "Параметри".

- Перейти до розділу "Сповіщення".

- Прогорнути екран донизу.

- Увімкнути повзунки в розділі "Екстрені сповіщення".

Для користувачів Android:

- Відкрити "Налаштування".

- Знайти розділ "Паролі та безпека" або "Безпека та екстрені ситуації".

- Перейти до пункту "Екстрені сповіщення".

- Активувати відповідні повзунки.

Також на деяких пристроях Android можна скористатися іншим шляхом. Для цього потрібно відкрити розділ "Місцезнаходження", знайти пункт "Сповіщення про повітряні тривоги в Україні" та активувати сповіщення.

Сирени та укриття

У Мінцифри наголошують, що сирени та інші системи оповіщення продовжують працювати. Тому українцям радять не ігнорувати звукові сигнали.

Якщо ви почули сирену або отримали офіційне повідомлення про повітряну тривогу, необхідно негайно прямувати до найближчого укриття. Залишатися там потрібно до офіційного повідомлення про відбій.

Окремо у відомстві нагадали про важливість перевірки інформації. Дані про повітряні загрози та рух ворожих цілей варто отримувати виключно з офіційних каналів Повітряних сил ЗСУ.

Вони доступні в таких месенджерах:

- Telegram;

- WhatsApp;

- Viber.

Київ Цифровий

Для мешканців столиці є ще один варіант отримання повідомлень. У Мінцифри повідомили, що сповіщення про повітряну тривогу в застосунку "Київ Цифровий" працюють у штатному режимі.

Таким чином, навіть за тимчасової недоступності застосунку "Повітряна тривога" українці можуть користуватися державною системою екстрених сповіщень, сигналами сирен та офіційними інформаційними каналами.

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