Як часто цвітуть орхідеї: що робити, якщо бутонів немає

Цвітіння один раз на рік - норма для орхідеї

Якщо після того, як ви принесли орхідею додому з садового центру, вона більше не цвіла, то поява нових квітів може стати справжньою подією. Однак не варто очікувати, що рослина цвістиме кілька разів протягом року без перерви.

Не треба бути експертом, щоб розуміти: цвітіння потребує багато енергії, тому після нього орхідеї необхідний період спокою, щоб відновити сили перед наступним циклом. Більшість орхідей, які вирощують удома як кімнатні рослини, цвітуть лише раз на рік, зате їхні квіти можуть триматися від двох до чотирьох місяців і навіть довше. А от повторного цвітіння можна домогтися правильним доглядом. Видання Southern Living розбиралось, коли й як часто цвітуть орхідеї та що допоможе отримати здоровіші й пишніші квіти.

Як часто цвітуть орхідеї

Після цвітіння орхідеям потрібен час на відпочинок, щоб накопичити достатньо енергії для появи нових квітів. Тому, якщо ваша рослина не цвіте вже кілька місяців, це цілком нормально. Більшість домашніх орхідей відпочивають протягом кількох місяців, перш ніж розпочати новий цикл цвітіння. Прискорити цей процес не вдасться. Та й не варто, якщо ви дбаєте про здоров’я самої квітки.

Фаленопсиси, дендробіуми, онцидіуми та катлеї нерідко цвітуть два-три рази на рік. Повторне цвітіння може розпочатися через чотири-дванадцять місяців після того, як опадуть попередні квіти.

Коли цвітуть орхідеї

Поширені кімнатні орхідеї, зокрема фаленопсиси, зазвичай цвітуть раз на рік – від кінця зими до весни. Квітконоси можуть починати з'являтися ще восени. Деякі орхідеї здатні цвісти повторно, а іноді й кілька разів протягом одного року. Проте для цього потрібні належний догляд і терпіння.

Як зрозуміти, відпочиває орхідея чи гине

Коли на орхідеї залишаються лише голі стебла, буває складно зрозуміти, чи рослина ще жива. Про те, що вона просто відновлюється після цвітіння, вам підкажуть пружне зелене листя, опалі квіти та відсутність цвітіння протягом кількох місяців.

Натомість м'яке жовте листя, розм'якшені коричневі корені та субстрат, який довго залишається мокрим і не просихає, сигналізують про проблеми.

Орхідеям потрібен правильний... Джерело: Unsplash Розгорнути

Як відновити орхідею, яка перестала цвісти

Більшість орхідей, які вирощують удома, можуть зацвісти повторно, але для цього їм потрібні певні умови. Якщо рослина ослабла або довго не випускає квітконосів, причина може критися в неправильному догляді. На стан орхідеї впливають вологість повітря, температурні перепади, надмірний або недостатній полив, а також нестача сонячного світла. Ослаблена рослина може не цвісти просто тому, що їй бракує енергії.

Якщо орхідея не випускає квітів, найімовірніше, умови її утримання не зовсім підходять, особливо це стосується освітлення. Скоригуйте догляд, щоб допомогти рослині відновитися й знову зацвісти.

Сонячне світло

Орхідеям потрібне світло для фотосинтезу, завдяки якому вони виробляють енергію. Якщо освітлення недостатнє, рослина може спрямовувати сили переважно на ріст листя й коренів, а не на формування квітів. Тому поставте горщик на добре освітлене підвіконня біля південного або східного вікна, де рослина отримуватиме багато яскравого розсіяного світла. За потреби доповнюйте природне освітлення фітолампою.

Про те, чи достатньо світла отримує орхідея, можна судити за кольором листя. Якщо воно темно-зелене, рослині, найімовірніше, бракує освітлення, тож її варто переставити в світліше місце. Здорове листя орхідеї має бути трав'янисто-зеленим.

Восени дні стають коротшими, і це природно сигналізує орхідеї про час закладати квіткові бруньки. Якщо ж у вашій оселі світло протягом надто тривалого часу, можна накривати рослину коробкою, щоб скоротити для неї світловий день.

Температура та вологість повітря

Температура вночі також впливає на цвітіння орхідей. Прохолодні ночі восени й узимку стимулюють утворення квітконосів. Багатьом видам потрібно кілька тижнів за температури приблизно 13-18 °C, причому вночі вона має бути на 5-8 °C нижчою, ніж удень. Такі умови природно виникають восени, але в надто теплому приміщенні орхідея може погано розвиватися й не цвісти.

Щоб знизити температуру, можна переставити горщик ближче до вікна або перенести рослину в прохолоднішу кімнату чи гараж, якщо там є належне освітлення та умови для її утримання.

Зів'яле або схоже на шкіру листя може свідчити про надто низьку вологість повітря. Жовті плями на листках, навпаки, іноді вказують на грибкові ураження, яким сприяє надмірна вологість. Для кімнатних орхідей оптимальною вважають вологість повітря на рівні 40-70 %. Щоб підвищити її, використовуйте зволожувач повітря або поставте горщик на піддон із галькою та водою. При цьому дно горщика не повинно торкатися води.

Полив

Зазвичай орхідеї поливають раз на тиждень або кожні десять днів. Проте перед поливом краще перевірити, наскільки просох субстрат. Занурте палець приблизно на 2,5 см у ґрунт. Якщо він сухий, час поливати. Якщо субстрат ще вологий, зачекайте день-два й перевірте знову.

Для поливу поставте горщик у таз або раковину з невеликою кількістю води й залиште на десять хвилин. Після цього дайте зайвій воді повністю стекти й лише тоді поверніть орхідею на її звичне місце

Обрізка

Процедура обрізки допомагає підготувати орхідею до майбутнього цвітіння. Коли рослина відцвіте, видаліть відцвілі квітконоси, щоб вона спрямувала енергію на новий ріст і формування квітів. Якщо квітконос залишається зеленим, обріжте його трохи вище другого або третього вузла. Якщо ж квітконос пожовтів або побурів, його слід зрізати біля основи рослини. Заодно видаліть усе відмерле й коричневе листя.

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