Як часто треба поливати алое: важливі правила

Алое вера багато хто вирощує не просто як декоративну кімнатну рослину. В її товстих м’ясистих листках міститься прозорий гель, який використовують для догляду за шкірою. Але, щоб цей гель утворився, і самому алое потрібен правильний догляд.

Як і будь-яка інша кімнатна культура, алое потребує правильного поливу, від якого залежить його ріст і стан. Але як часто слід зволожувати ґрунт, щоб рослина добре почувалася? Блог Марти Стюарт звернувся до фахівців по професійні поради.

Як часто поливати алое

Алое вера належить до сукулентів, тому частого поливу не потребує. Набагато більший ризик для нього становить надлишок води, ніж її нестача.

Рослині підходить майже спартанський режим догляду: між поливами ґрунт має повністю просохнути. Зазвичай достатньо поливати алое приблизно раз на місяць.

На що звернути увагу

Ґрунт. Алое потрібно висаджувати в добре дренований субстрат, який не затримує зайву вологу. Важливо також правильно вибрати горщик. Для цієї рослини підійде ємність із матеріалу, що добре пропускає повітря та сприяє висиханню ґрунту, наприклад теракотова.

Алое потрібно висаджувати в добре дренований субстрат, який не затримує зайву вологу. Важливо також правильно вибрати горщик. Для цієї рослини підійде ємність із матеріалу, що добре пропускає повітря та сприяє висиханню ґрунту, наприклад теракотова. Освітлення. Кількість сонячного світла впливає на частоту поливу. Алое любить яскраве освітлення, тому що більше сонця отримує рослина, то частіше може виникати потреба у воді. Водночас узимку, коли дні коротші й частіше бувають похмурими, алое на підвіконні потрібно поливати рідше.

Проте надмірне сонячне проміння теж може зашкодити. Якщо рослина довго перебуває під інтенсивним прямим сонцем, на листках можуть з’явитися опіки, через які вони набувають фіолетового відтінку.

Для здоров'я алое вера потрі... Джерело: Elizabeth Fernandez Розгорнути

Як правильно поливати

Для алое підходить метод "замочування та просушування": під час поливу ґрунт потрібно добре промочити, а потім дочекатися, поки він повністю висохне. Лише після цього рослину можна поливати знову.

Ще один варіант – нижній полив. Для цього воду наливають у піддон і дають ґрунту увібрати необхідну кількість вологи. Однак полив зверху дає змогу краще контролювати, скільки саме води отримує рослина.

Ознаки надмірного поливу

Найпоширеніша помилка в догляді за алое – надто часте зволоження ґрунту. Оскільки рослина потребує води нечасто, її легко перелити, навіть намагаючись забезпечити належний догляд.

Про надлишок вологи свідчать м’яке або розм’якшене листя, пониклі пагони, мокрий і перезволожений ґрунт. Також листки можуть жовтіти або коричневіти, а корені – ставати чорними й слизькими.

Ознаки нестачі води

Хоча алое набагато легше перелити, ніж пересушити, влаштувати йому посуху теж цілком можливо. В такому разі листя починає зморщуватися, стає тоншим і скручується, втрачаючи звичну вертикальну форму. Кінчики листків можуть підсихати й набувати коричневого кольору.

Однак для алое краще невелика нестача води, ніж її надлишок. Рослина пристосована до тривалих посушливих періодів і здатна відновлюватися після них, тоді як тривале перебування в перезволоженому ґрунті може призвести до незворотних пошкоджень.

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