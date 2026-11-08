"Я не хочу нікого лякати": Симороз пояснив, чому Україні доведеться вирішити питання мобілізації

Якщо Росія нарощуватиме чисельність війська на фронті, Силам оборони буде складніше стримувати наступ противника. Щоб утримати позиції, Україні потрібно посилити бойові підрозділи, переглянути підходи до мобілізації та подбати про належне забезпечення військових.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповів ветеран війни, громадський активіст і юрист Олег Симороз. Він пояснив, від чого залежатиме здатність української армії стримувати ворога.

"Все залежить від того, наскільки добре ми підготуємося, наскільки забезпечимо резервами нашу армію, щоб стояти в активній обороні", – зазначив Симороз.

Водночас нестача особового складу відчувається вже не лише в резерві, а й у регулярних підрозділах.

"Зараз у нас є проблеми з комплектацією навіть не резервів, а регулярних підрозділів. Фортифікаційні споруди, ударні БПЛА, артилерія дадуть можливість нам втриматись, але потрібні люди. Ворогу зараз важко просуватися, але він знає наші слабкі сторони, знає, де є некомплект піхотних підрозділів, і може збільшити кількість свого особового складу і добитися результату, як це вже було, наприклад, в Бахмуті чи в Авдіївці", – пояснив Симороз.

Ветеран наголошує: Україні не потрібно змагатися з Росією в кількості залучених до наступу військових. Натомість першочергове завдання – належно укомплектувати українські підрозділи, які тримають оборону.

"Зараз дуже важливо, що ми зробимо з людьми. Не стоїть завдання набрати таку саму кількість, а просто адекватно забезпечити підрозділи в обороні, яких може бути менше, ніж наступаючих. Це просто треба виконати, і тоді ми втримаємось", – наголосив він.

Показовим прикладом тактики противника ветеран назвав бої за Бахмут.

"Ворог справді робить на це (чисельну перевагу – ред.) ставку, як і робив завжди. Не вдавалося взяти Бахмут з нахрапу, мобілізовували, мобілізовували, але врешті-решт просто закидали позиції трупами і взяли місто. Це їхня тактика. Але тоді у нас були перші проблеми, коли не вистачало людей навіть в обороні, на бойових посадах", – розповів Симороз.

На думку ветерана, Україна має врахувати цей досвід і завчасно підготуватися до можливого посилення російського війська. Водночас він не бачить належної реакції з боку влади.

"Зараз треба до цього готуватися, але я, чесно кажучи, не бачу відповідної реакції від органів влади. Це залежить від мобілізаційних процесів, від змін у підходах, від заробітних плат в армії, які вчергове не збільшили в проєкті бюджету. Це погані дзвінки", – заявив він.

Симороз зауважив, що Росія завдяки тоталітарному характеру своєї політичної системи може й надалі без особливих перешкод залучати людей до війська.

"Насправді, я не хочу нікого лякати, але нам теж потрібно змінюватися. Ворог, використовуючи тоталітарний режим, як відмобілізовував, так і продовжує мобілізувати. При тому, що вони навіть маніяків готові з в'язниць випускати. Я не думаю, що в них з цим будуть серйозні проблеми", – сказав ветеран.

Водночас Симороз наголосив, що Україна має зберігати переваги своєї армії – кращу підготовку та вищу мотивацію військовослужбовців. Однак, на його переконання, ці переваги мають підкріплюватися належним забезпеченням.

"Український військовий краще навчений, більш вмотивований, він має бути і краще забезпечений. Відповідно, ми маємо думати зараз про це", – зазначив ветеран.

Окремо Симороз звернув увагу на те, як парламент реагує на потреби війська. На його думку, народні депутати приділяють цим питанням недостатньо уваги, хоча від стану армії залежить саме існування держави.

"Так, можна багато обговорювати внутрішні питання, питання енергетики тощо, але може скластися така ситуація, що не буде де це обговорювати, якщо вони продовжать не зважати на армію, яка є основою. Всі решта питань йдуть після армії. Не буде армії – не буде країни", – підсумував ветеран.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні тривають мобілізаційні заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У Міністерстві оборони роз'яснили, куди можуть звернутися громадяни, якщо не погоджуються з рішеннями або діями представників ТЦК.