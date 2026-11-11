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Сергій Матіос

Новини. Суспільство / Думки
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Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив

Бізнесмен з Дніпра Владислав...

Джерело: Соцмережі

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Дивно спостерігати, як простолюдини продовжують скиглити через закриті кордони. Якісь проблеми з виїздом, обмеження, несправедливість…

Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.

Владислав Соколов.

Джерело: Соцмережі

До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.

Війна ти прекрасна – тривай вічно!

Владислав Соколов.

Джерело: Соцмережі

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Джерело:
Фейсбук Сергія Матіоса