Блог | Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив

Дивно спостерігати, як простолюдини продовжують скиглити через закриті кордони. Якісь проблеми з виїздом, обмеження, несправедливість…

Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.

Владислав Соколов. Джерело: Соцмережі

До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.

Війна ти прекрасна – тривай вічно!