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Виїзд за кордон цілком доступний. Соколов особисто перевірив
Бізнесмен з Дніпра Владислав...
Джерело: Соцмережі
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Дивно спостерігати, як простолюдини продовжують скиглити через закриті кордони. Якісь проблеми з виїздом, обмеження, несправедливість…
Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.
Владислав Соколов.
Джерело: Соцмережі
До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.
Війна ти прекрасна – тривай вічно!
Владислав Соколов.
Джерело: Соцмережі
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