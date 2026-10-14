Вивезли чоловіка вагою 170 кг: в Україні випробували "робоноші" для евакуації поранених. Відео

В Україні випробували наземний роботизований комплекс "Робоноші", призначений для медичної евакуації. Під час тестування він перевіз працівника компанії ARMOLAB на ім'я Назар, вага якого становить 170 кг, хоча заявлена вантажопідйомність пристрою – 120 кг.

Про це повідомила ARMOLAB на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відео випробування. На кадрах видно, як комплекс перевозить чоловіка.

Для чого призначені "Робоноші"

"Робоноші" дають змогу перевозити поранених без ручного перенесення. Комплекси використовують під час допоміжних місій.

Основні технічні характеристики "Робонош":

запас ходу на одному заряді акумулятора – 20 км;

швидкість із вантажем – 6 км/год;

вантажопідйомність – 120 кг;

вага – 60 кг;

кліренс – 140 мм;

робочі габарити – 180 × 75 × 34 см;

габарити у складеному стані – 55 × 75 × 55 см;

система керування – HOTRS DS600.

"Робоноші" перевозять чолові... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як удосконалили комплекс

ARMOLAB удосконалила "Робоноші" з урахуванням відгуків медичного угруповання, яке працює на Куп'янському напрямку. Розробники врахували досвід використання комплексу в бойових умовах.

Зокрема, вони спростили доступ до акумуляторів, щоб їх можна було швидше замінювати. Відсік обладнали так, щоб у ньому вміщувалися дві батареї. Завдяки цьому запас ходу наземного роботизованого комплексу збільшився з 10 до 20 км.

Також посилили кріплення: крила для фіксації виготовили з товстішого металу, а вузли змикання зміцнили для більшої надійності конструкції під час руху.

На шасі встановили широкий допоміжний каток із вдосконаленим механізмом кінематичного розгортання. Він полегшує складання "Робонош", покращує стабілізацію шасі та прохідність комплексу.

На несучому полотнищі передбачили подушку, яка має запобігати асфіксії та зменшувати вібраційні навантаження під час транспортування.

Панель керування та приладів перенесли в торець подушки, щоб оператору було зручніше вмикати комплекс і стежити за рівнем заряду акумуляторів.

У цьому ж місці розташували радіоприймач пульта, сховавши його у відсік із поворотною кришкою. Це дає змогу замінювати приймач або повторно прив'язувати пульт без спеціальних інструментів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що від початку 2026 року підрозділи Сил оборони України виконали понад 100 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою наземних роботизованих комплексів. Їх використовують на небезпечних ділянках фронту для доставки боєприпасів, їжі та води, а також евакуації поранених і загиблих.