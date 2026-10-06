Всесвіт подарує безліч можливостей трьом знакам зодіаку: у них усе піде легко

Уже цього тижня три знаки зодіаку отримають від Всесвіту величезне благословення. Якщо ви почуваєтеся особливими цього дня, на те є вагома причина – Меркурій у з’єднанні з Венерою перебуває над нами, даруючи нам відчуття космічної прихильності.

Астрологи розповіли, що зараз вони справді є обранцями Всесвіту, і це завжди приємно. Підвищення самооцінки, безперечно, вітається, і наразі ми знаємо, як отримати від цього максимум користі, пише yourtango.

Діва

Ви зрозуміли, що вам не обов’язково грати за правилами, які колись вважали непорушними. Ви побачили, що все змінюється, і якщо ви дозволите цьому статися, то зміни можуть бути на краще. Тому, хоча в середу вас і благословляє Всесвіт, ви повинні залишатися гнучкими, щоб отримати з цього максимум користі.

Коли Меркурій перебуває у з’єднанні з Венерою, ви на порозі успіху й маєте намір його зберегти. Коли ви щось задумали, ніщо не зможе вас зупинити. А коли Всесвіт на вашому боці, це тим більше вірно.

Все це означає, що довіряти своєму серцю – правильний вибір. Поступаючи так, ви відчуєте підтримку Всесвіту. Ви відчуєте себе особливою й коханою, і це тому, що ви нею й є, Діво.

Терези

З’єднання Меркурія та Венери принесе вам, Терези, новий погляд на рівновагу. Ви не раз потрапляли в пастку прагнення догодити іншим. Але в середу ви зрозумієте, що точно можете сказати "ні" тому, що вас турбує.

Цей день здається таким особливим і унікальним, тому що ви дуже добре розумієте свої почуття. Ви знаєте, що можете самі направляти себе туди, куди хочете, особливо тому, що відчуваєте сильну підтримку Всесвіту. Космос на вашому боці, і це надає вам сміливості та готовності до дії.

Це почуття впевненості в собі допомагає вам усвідомити своє право бути тут, і це надає вам певної сили. Вам подобається те, хто ви є, і це говорить саме за себе.

Водолій

Водолії, ви завжди відчували себе особливими. У цьому немає нічого нового, хоча ви нечасто ділитеся своєю думкою на цю тему. Проте в середу ви просто не можете втриматися від того, щоб розповідати оточуючим, який ви чудовий.

Це не марнославство чи зарозумілість. Це справжня гордість. Ви пройшли довгий шлях, і коли Меркурій утворює з’єднання з Венерою, Всесвіт допомагає вам це чітко побачити. У результаті ви відчуваєте, що можете публічно заявити про свою любов до себе.

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