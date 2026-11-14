"Все почалося з прохання матері": на Чернігівщині родина збудувала замок на власному подвір’ї. Фото і відео

У селі Дмитрівка на Чернігівщині звичайне родинне подвір’я перетворилося на справжній середньовічний замок із баштами, кованими елементами та власним гербом. Усі споруди власноруч створив Юрій Солдатов разом із дружиною та трьома доньками.

Незвичайне будівництво почалося з простого прохання матері облаштувати літню кухню, але згодом переросло у масштабний сімейний проєкт. Як родина створювала замок із доступних матеріалів і чому він став місцем, яке досі об'єднує рідних, розповіла "Суспільному" донька майстра Ольга Солдатова.

Як на місці старого будинку з'явилася літня кухня із баштами

Батьки Ольги переїхали на Чернігівщину із Сибіру у 1966 році. Вони працювали на радіостанції в нафторозвідці в Бахмацькому районі та придбали ділянку в Дмитрівці, де стояв старий занедбаний будинок. Попри його стан, Юрію Солдатову сподобалося місце.

"У нас тут дві бібліотеки були – дитяча і доросла. Школа. І залізниця. Тато й мама працювали, а ми малі до школи ходили", – пригадує Ольга.

Згодом батько звів на ділянці новий будинок із вапняку та дерева. Поруч росли вишні й малина, з яких мати варила варення. Однак робити це на подвір'ї було незручно, тому вона попросила чоловіка побудувати літню кухню.

Родина зібралася за столом, щоб обговорити майбутню споруду. Юрій запропонував трьом донькам намалювати власні проєкти. Дівчата три дні працювали над малюнками, а потім презентували ідеї батькові.

Зокрема, одна з доньок Світлана запропонувала зробити башти. Ідею вона запозичила з ілюстрацій у книжках казок, які брала в бібліотеці. Батько погодився, хоча загальний задум майбутньої споруди вже мав у голові.

"За сімейним столом зібрались і вирішували. Батько запитує: "Будемо мамі будувати кухню?" Ми ж такі раді, кажемо: "Будемо!" Він каже: "Тоді малюйте проєкти"", – розповідає Ольга.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

Будували всією родиною та шукали матеріали по всьому селу

Головною умовою Юрія Солдатова було те, щоб до будівництва долучилися всі члени родини. Робота просувалася повільно, адже спочатку потрібно було освоїти технологію кладки каменю.

Родина поспішала завершити перший поверх до морозів, оскільки будівельна суміш готувалася на воді. Доньки допомагали батькові ще до школи: приносили цеглу та готували розчин. Після уроків поверталися додому, перевдягалися, обідали й знову йшли працювати. Домашні завдання виконували вже після заходу сонця.

Будівельні матеріали в ті роки було важко придбати, а іноді вони коштували надто дорого. Тому батько шукав альтернативи. Зокрема, використовував цеглу, яку місцеві цегельні заводи викидали як сміття.

Для перевезення каменю та цегли Юрій Солдатов навіть зробив тракторець із двох мотоблоків. Відбраковану цеглу вивозили до яру, звідки родина діставала її самостійно.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

"Батько казав: "Аби тільки одна сторона була рівна". Воно ж і видно, що це перепал – він із дефектом", – пригадує Ольга.

Єдиний раз, коли Юрій попросив допомоги сторонніх людей, був під час заливання бетонного перекриття між першим і другим поверхами літньої кухні. Для цього він запросив майстрів і друзів. Другий поверх облаштували як кімнату для прийому гостей, де родина також усе робила власноруч.

"Крісла ми робили самі. Бо тут вони ж грали в карти. І треба ж, щоб зручно було весь вечір сидіти. Ми збиралися тут дуже часто, на всі свята. Збиралися великою компанією, і навіть пізніше всі наші шкільні друзі теж збиралися саме в нас", – розповідає донька майстра.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

Основний замок почали зводити у 1987 році

До будівництва основної частини замку родина взялася у 1987 році. За словами Світлани Солдатової, тоді в Радянському Союзі починався перехід до ринкової економіки, а батько розумів, що насувається інфляція.

Він запропонував вкласти сімейні заощадження в будівництво, щоб не втратити гроші. Тоді вирішили реконструювати будинок із вапняку: розширити його та обкласти цеглою. Роботи тривали до 1992 року.

Завдяки досвіду, отриманому під час будівництва літньої кухні, цього разу кладка була значно якіснішою. Основну частину робіт виконували влітку, коли всі доньки приїжджали додому на канікули.

Узимку родина працювала в ковальні, яку облаштували неподалік. Там виготовляли ліхтарики, парапети та решітки для замку. Метал також доводилося шукати самостійно й переробляти.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

Ольга згадує, що родина збирала металеві дроти, якими стягували деревину у вагонах. Після розвантаження їх розбивали та викидали, а Солдатови знаходили ці залишки серед кущів і бур'янів.

"Вагони возили, наприклад, дошки або колоди. І їх стягували металевими дротами. Коли розвантажували дерево, дроти розбивали і викидали. Ми ходимо по кущах збираємо, а з нас усі сміються. Бо, уявляєте, бур'ян ось такий. А воно в бур'яні все переплутане", – розповідає жінка.

Родинний герб із символами землі, сонця та свободи

Однією з особливостей замку став родинний герб, який Юрій Солдатов також виготовив власноруч. Він розташований над гостьовою кімнатою.

За словами Ольги, у символіці герба батько заклав власне бачення життя та творчості. Земля для нього була джерелом усього прекрасного, адже саме під сонцем на ній ростуть квіти та живе все живе. Під гербом він розмістив зображення пташки, яка символізує свободу фантазії.

"На землі все гарне – під сонцем. Все живе, і квітка росте із землі. Тобто натхнення та життя там, де є земля і сонечко світить завжди. Під нашим гербом він зробив пташку. Фантазія – вона не в клітці сидить, а на волі літає", – пояснює Ольга.

Тетяна Солдатова розповідає, що, попри лише сім класів освіти, батько протягом життя багато читав і цікавився різними науками. Він добре розбирався в архітектурі та електриці, а також стежив за політичними подіями в країні.

Рідні згадують Юрія як чесну та справедливу людину, яка не боялася висловлювати власну думку й відстоювати її. Він хотів, щоб родина вирізнялася та була впізнаваною завдяки незвичайному подвір'ю.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

Замок став місцем, яке об'єднує всю родину

За словами Ольги, кілька разів Юрію Солдатову пропонували продати будинок, однак він відмовлявся. Батько хотів, щоб споруда залишилася родині у спадок і була місцем, куди зможуть повертатися всі близькі.

Мати Марія померла у 2006 році, а батько Юрій – у 2013-му. Нині в будинку постійно живе наймолодша із сестер Світлана. Інші члени родини приїжджають сюди за першої нагоди.

Для Солдатових замок – не просто незвичайна споруда, а родинне місце, яке зберігає спільні спогади та допомагає близьким триматися разом.

"З ким що б не трапилось – є місце, куди можна повернутися. І він завжди намагався, щоб ми тримались разом, докупи. Це наша база", – каже Ольга.

На Чернігівщині родина збуду... Джерело: Суспільне Розгорнути

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