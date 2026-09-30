Блог | Ворог планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач

Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.