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Ворог планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач
Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото
Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).
Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.
КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.
Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.
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