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Сергій Бескрестнов ("Флеш")

радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони

Новини. Суспільство / Думки
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Ворог планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач

Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото

Погана новина. Сьогодні противник вперше застосував на реактивному БПЛА особливий боєзаряд кумулятивно-ріжучого спеціального навантаження (КРСН).

Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.

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Джерело:
Фейсбук Сергія Бескрестнова