Вночі може вдарити мороз: синоптик розповів, якої погоди чекати до кінця тижня в Україні

Найближчими днями в Україні поступово холоднішатиме, а вночі в окремих регіонах температура опускатиметься нижче нуля. Переважно по всій території утримається суха погода, лише місцями можливі невеликі дощі.

Найпрохолодніше буде наприкінці тижня, коли нічні морози подекуди сягатимуть -2 градусів. Детальніше розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом метеоролога, цього тижня на погоду в Україні впливатимуть антициклон і холодні повітряні маси з півночі Європи. Через це температура поступово знижуватиметься, а вночі місцями можливі невеликі морози.

Переважно буде сухо, лише на півдні та південному заході подекуди пройдуть дощі, а в Карпатах – мокрий сніг. Вночі та вранці місцями очікується туман, а середньодобова температура залишатиметься близькою до кліматичної норми.

Карта. Джерело: Скриншот

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 2 листопада, майже по всій Україні опадів не прогнозують. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на півночі Лівобережжя. Подекуди очікується туман. У західних областях температура вночі становила 0 – +5 градусів, удень – +6 – +11. В інших регіонах – +4 – +9 градусів вночі та +9 – +14 вдень.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У вівторок, 3 листопада, невеликі дощі пройдуть на Одещині, Вінниччині та Буковині. На решті території істотних опадів не передбачається. У західних областях вночі буде 0 – +5 градусів, удень – +6 – +11 градусів. В інших регіонах нічна температура становитиме +4 – +9 градусів, денна в межах +9 – +14.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У середу, 4 листопада, дощі очікуються на півдні України та в Криму, тоді як в інших областях буде сухо. На півночі та заході вночі стовпчики термометрів покажуть -1 – +4 градусів, удень – +4 – +9. В інших регіонах температура вночі становитиме +5 – +10 градусів, а вдень – +8 – +13 градусів.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У четвер, 5 листопада, в Україні пануватиме прохолодна та суха погода завдяки впливу антициклону із заходу. Опадів не прогнозують. Уночі температура становитиме -2 – +3 градусів, удень – +3 – +8, на Закарпатті повітря прогріється до +10 градусів.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У п’ятницю, 6 листопада, опадів також не очікується. По всій країні збережеться спокійна погода. У нічні години температура коливатиметься від -1 до +4 градусів, удень становитиме +5 – +11.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У суботу, 7 листопада, антициклон і надалі забезпечуватиме суху погоду в усіх регіонах. Уночі прогнозують -2 – +3 градусів, удень – +6 – +11.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У неділю, 8 листопада, істотних змін не очікується. Опадів не буде, а підвищений атмосферний тиск сприятиме збереженню сухої погоди. Температура вночі становитиме -2 – +3 градусів, удень повітря прогріється до +7 – +12 градусів.

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