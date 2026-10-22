Військо треба поповнювати не ціною зупинки підприємств ОПК, – Фріз

Перегляд правил бронювання від мобілізації не має робитися без чіткого аудиту, аналізу та моделювання наслідків.

Про це заявила нардепка "ЄС", членкиня Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз, зазначається у матеріалі Цензор.НЕТ.

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"Якщо у системі виявлено зловживання, то потрібно зʼясувати, де саме, які були задіяні механізми і чому не понесли відповідальність ті, хто був дотичним до цих процесів. Безумовно, з ними потрібно боротися.

Але не можна через зростання загальної кількості заброньованих "на рибʼяче око" різати по всій системі бронювання і починати там, де було 100 відсотків. Наприклад, підприємства ОПК в загальному бронюванню займає лише 10 відсотків", – наголосила нардепка.

Тому, вважає Фріз, скорочення цієї галузі не дасть жодного відчутного ефекту для мобілізації.

"Разом з тим, це точно може призвести до зриву контрактів з Міноборони, відтоку фахівців за кордон та втрати в цілому нашого виробничого потенціалу в ОПК. Тому давайте не забувати, що люди, які виробляють зброю, ремонтують військову техніку чи забезпечують країну електроенергією, теж працюють на нашу оборону.

Тож спочатку варто розібратися, хто, чому і на яких підставах отримує бронювання по всім галузям, хто несе відповідальність за надання бронювання по секторах, де є реальна потреба, а де – привілеї та зловживання", – наголосила вона.

Фріз додала, що військо треба поповнювати, але не ціною зупинки підприємств, які його ж забезпечують.