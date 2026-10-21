Відстрочка у Резерв+ "до завершення мобілізації": що означає статус і коли припинить діяти

Військовозобов’язаним, у яких у застосунку "Резерв+" зазначено строк дії відстрочки "до завершення мобілізації", варто заздалегідь перевірити актуальність цього статусу. Якщо відстрочку мають продовжити після 30 жовтня, необхідно переконатися, що це відбудеться автоматично, або звернутися до ЦНАПу для оформлення документів.

Про це повідомляє адвокатка Дар’я Тарасенко. Допис оприлюднено в Telegram-каналі.

Відповідна позначка в "Резерв+" не означає, що людина отримала відстрочку на все життя. Її строк пов’язаний із періодом дії мобілізації, тому після зміни відповідних термінів військовозобов’язаним слід перевірити, чи залишається відстрочка чинною.

Допис адвокатки. Джерело: Telegram.

Станом на 21 жовтня 2026 року позначка "до завершення мобілізації" відповідає даті 30 жовтня 2026 року.

Тарасенко рекомендує військовозобов’язаним сформувати розширений витяг і перевірити, до якої дати в документі зазначено строк дії відстрочки. Це допоможе з’ясувати, чи потрібно вживати додаткових заходів для її продовження.

Якщо відстрочка має діяти й надалі, після 30 жовтня варто проконтролювати, чи відбулося її автоматичне продовження. Інший варіант – звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) і подати необхідні документи.

Таким чином, сама позначка "до завершення мобілізації" не гарантує безстрокової дії відстрочки. Військовозобов’язаним варто перевірити інформацію в реєстрі та переконатися, що їхній статус актуальний.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що взастосунку Резерв+ тимчасово не можна буде оформити окремі види відстрочок. Це пов'язано з плановими технічними роботами в системах Мінсоцполітики.