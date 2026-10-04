"Віддав театру більшу частину життя": помер народний артист України Олег Шаварський. Фото

Його дуже цінували в його рідному театрі

У неділю, 4 жовтня, мистецький світ нашої держави зазнав чергової втрати. Помер народний артист України, відомий актор Олег Шаварський.

Сумну звістку повідомили в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. На момент смерті акторові було 80 років.

Помер народний артист Україн... Джерело: Скріншот Розгорнути

"Його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він віддав більшу частину свого життя. Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам’яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині. Світла і вічна пам’ять", – йдеться в повідомленні театру.

У Національному театрі імені... Джерело: www.facebook.com/frankotheatre Розгорнути

"Віддав театру більшу частин... Джерело: www.facebook.com/frankotheatre Розгорнути

Шо відомо про актора

Олег Шаварський народився 18 липня 1946 року. У 1968 році закінчив акторський, а в 1975 – режисерський факультет КГІТІ ім. Карпенка-Карого.

Шаварський грав у виставах "Тев’є-Тевель", "Мартін Боруля", "Ревізор", "Назар Стодоля", "За двома зайцями", "Річард III" та інших постановках. Також він виконував ролі у фільмах "Стамбульський транзит", "Конотопська відьма" та "Зла доля".

Помер народний артист Україн... Джерело: www.facebook.com/frankotheatre Розгорнути

На момент смерті акторові було 80 років. Джерело: www.facebook.com/frankotheatre

На момент смерті акторові було 80 років. Джерело: www.facebook.com/frankotheatre

Олег Шаварський був також викладачем акторської майстерності, багаторічним доцентом кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.

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