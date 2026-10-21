Від теорії до практичних навичок: що освітянам варто знати про цифрову безпеку та ШІ на уроках

В Києві відбувся Міжнародний форум з медіаграмотності для вчителів Digital Jungle Ukraine, що об’єднав 500 освітян з усієї України навколо спільного завдання: допомогти дітям розпізнавати дезінформацію, протистояти маніпуляціям, зберігати українську ідентичність і свободу мислення. Практичним продовженням форуму стане інтерактивна XR-виставка, що охопить 500 шкіл. Вона поєднує доповнену реальність та ігрові механіки, перетворюючи ключові теми форуму на захопливий для школярів пізнавальний досвід.

Міжнародний форум з медіагра... Джерело: пресслужба Розгорнути

Інформаційна війна приходить до дітей через звичні екрани: відео з перекрученою історією, емоційні дописи сумнівних експертів і повідомлення від незнайомців. Підлітки стають мішенню російських спецслужб, які використовують соціальні мережі для вербування, маніпуляцій і шантажу. У цих умовах медіаграмотність стає питанням безпосередньої безпеки дитини, інформаційної стійкості суспільства й захисту української ідентичності.

Учасники форуму. Джерело: пресслужба

Про загрозу вербування українських дітей онлайн попереджають Міністерство освіти і науки та Національна поліція. Але захист починається задовго до небезпечного повідомлення – з інформаційних звичок, уміння ставити запитання та довіри до дорослих, до яких можна звернутися.

Як навчити дітей помічати, коли хтось намагається вплинути на їхні емоції та рішення? Як говорити про історію, інформаційну війну й цифрову безпеку так, щоб ці знання допомагали школярам у власній стрічці та чатах?

Міжнародний форум з медіагра... Джерело: пресслужба Розгорнути

Як їх спорядити в "Цифрові джунглі", щоб вони були готові до небезпек та могли правильно відреагувати на них? Для цього навчання має говорити мовою, зрозумілою учням, і відповідати на запитання з їх реального цифрового життя, не забороняючи його, а залишаючи безпечний простір для дослідження.

Учасники форуму. Джерело: пресслужба

Саме практичній роботі з цими викликами був присвячений Міжнародний форум з медіаграмотності для вчителів Digital Jungle Ukraine, який об’єднав 500 освітян з усієї України за підтримки Українського культурного фонду та програми Європейського Союзу "Креативна Європа".

Українські та міжнародні експерти надали практичні навички та інструменти, які можуть допомогти вчителям навчити дітей перевіряти інформацію, розпізнавати небезпечні впливи, формувати здорові цифрові звички й говорити про складні теми в умовах війни.

На форумі вчителі отримали практичні інструменти для роботи з учнями:

Говорити про українську ідентичність через культуру, пам’ять і спільні цінності – від Наталії Кривди, голови Наглядової ради Українського культурного фонду.

– від Наталії Кривди, голови Наглядової ради Українського культурного фонду. Розбирати російські історичні міфи та перевіряти їх за джерелами – від Акіма Галімова, засновника проєкту "Реальна історія".

– від Акіма Галімова, засновника проєкту "Реальна історія". Перевіряти інформацію та розвивати стійкість до інформаційних атак через ігрові формати – від Альони Романюк, засновниці "НотаЄнота" та співрозробниці XR-виставки Digital Jungle.

Розпізнавати сумнівних експертів і маніпуляції в Telegram-каналах – від Оксани Мороз, засновниці ініціативи "Як не стати овочем".

– від Оксани Мороз, засновниці ініціативи "Як не стати овочем". Помічати вербування, замасковане під гру чи легкий заробіток, і знати, як діяти – від Василя Сличка, старшого аналітика Центру протидії дезінформації РНБО України.

– від Василя Сличка, старшого аналітика Центру протидії дезінформації РНБО України. Захищати дітей від сексуального насильства й експлуатації онлайн, розпізнавати грумінг і реагувати на загрози – від Василя Філоненка, тренера-дослідника Dignity Online.

Працювати з безпекою у соцмережах, месенджерах та онлайн-іграх – від Ігоря Розкладая, експерта з медіаправа ЦЕДЕМ.

– від Ігоря Розкладая, експерта з медіаправа ЦЕДЕМ. Формувати здорові цифрові звички з опорою на наукові дослідження – від Міхаели Слуссарефф, дослідниці цифрового дитинства з Карлового університету в Празі.

– від Міхаели Слуссарефф, дослідниці цифрового дитинства з Карлового університету в Празі. Залучати учнів до навчання через експерименти із ШІ – від Олексія Мінакова, консультанта із впровадження штучного інтелекту.

– від Олексія Мінакова, консультанта із впровадження штучного інтелекту. Організовувати учнівську перевірку інформації та створення фактчекерських матеріалів – від Анни-Вероніки Краснопольської, виконавчої директорки "Куншту".

Спілкуватися з дітьми, які пережили втрату, враховуючи їхній досвід та емоційний стан – від Лариси Юзмухаметової, психологині фонду "Діти Героїв".

– від Лариси Юзмухаметової, психологині фонду "Діти Героїв". Пояснювати складні теми через XR-технології та ігрові механіки – від Світлани Коршунової, кураторки форуму Digital Jungle Ukraine.

– від Світлани Коршунової, кураторки форуму Digital Jungle Ukraine. Застосовувати медіаграмотність у класі на прикладі 57 ігор "НотаЄнота" – від Катерини Яворської, учительки та фіналістки Global Teacher Prize Ukraine 2026.

Оксана Мороз, засновниця іні... Джерело: пресслужба Розгорнути

Олексій Мінаков, консультант... Джерело: пресслужба Розгорнути

Ігорь Розкладай, експерт з медіаправа ЦЕДЕМ. Джерело: пресслужба

Під час розмови "Що дорослі не розуміють про наш цифровий світ" освітяни почули самих підлітків – про довіру, соцмережі, ШІ та навчання. Розмову модерувала Альона Романюк, ведучою форуму була Тетяна Власова.

Ведуча форуму Тетяна Власова. Джерело: преслужба

В Україні вжеє значний досвід протидії інформаційним атакам, накопичений за роки російської агресії. Наступне завдання – адаптувати ці знання до віку дітей, умов навчання та повсякденної роботи вчителя.

Тому в школи направляються 500 комплектів XR-виставки Digital Jungle, яка є практичним продовженням Форуму. Саме тут, в додатку edAR, матеріали форуму представлені в зручному форматі для дітей, який перетворює складні експертні напрацювання на захопливий ігровий досвід з доданою реальністю, який цікаво досліджувати всім класом.

Плакати "оживають" при наведенні на них смартфону з застосунком edAR відкриваючи доповнену реальність, запускаючи короткі відео, 3D-об’єкти й 360°-простори. Учні проходять квест, що поєднує фізичний і цифровий простори: досліджують ситуації, виконують завдання та збирають цифрові артефакти. Враження від технології стає початком усвідомлення та тренування власних дій в інформаційному середовищі.

Організатори та учасники форуму. Джерело: пресслужба

Розгортання виставки приурочене до Глобального тижня медійної та інформаційної грамотності, який щороку відзначають 24–31 жовтня. Водночас теми інформаційних впливів, цифрових звичок, ідентичності та безпеки залишаються актуальними після його завершення. Матеріали можна використовувати впродовж навчального року – на уроках, у позакласній роботі та під час тематичних обговорень.

Форум є частиною проєкту "Digital Jungle Ukraine: XR-виставка про інформаційну війну, стійкість і формування ідентичності у цифровому просторі", що реалізується командою Anotherland за підтримки Українського культурного фонду та програми Європейського Союзу "Креативна Європа" у партнерстві зі Slow Tech Institute (Чехія), Segni d’infanzia Associazione artistica e culturale (Італія) та освітнім проєктом "НотаЄнота", за організаційного сприяння Всеукраїнського молодіжного руху Let’s Do It Ukraine та підтримки Київської міської державної адміністрації.

Генеральний медіапартнер: Всеосвіта

Медіапартнери проєкту: Освіта Нова, Mind.ua, Ділова столиця, Oboz.ua, Вечірній Київ, Ua.news.

Більше матеріалів форуму доступно в соціальних мережах проєкту:

Як провести виставку у своїй школі

500 безкоштовних друкованих комплектів уже відправлено. Нові заклади освіти можуть долучитися до Digital Jungle, якщо готові самостійно роздрукувати плакати або проводити виставку онлайн. Цифровий контент, застосунок edAR та методичні матеріали надаються безкоштовно. Виставку можна проводити офлайн та онлайн.

Подати заявку на проведення виставки. Канал координації та запитань.