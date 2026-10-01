Від шампанського з омарами до бутербродів: як змінилася їжа в літаках за останні 100 років. Фото

Їжа на борту літаків за останні 100 років змінилася кардинально – від простих ланч-боксів до страв із лобстерами, ікрою та шампанським, а згодом знову до бутербродів і закусок. Особливо розкішним бортове харчування було в період так званого золотого століття авіації у 1950–1960-х роках.

Пасажирам подавали повноцінні обіди з кількох страв, використовували білу білизну та справжні столові прибори, а на деяких рейсах навіть працювали кухарі. Сьогодні ж якість харчування сильно залежить від авіакомпанії, класу обслуговування та вартості квитка, пише Daily Mail.

1920–1930-ті: бутерброди та фрукти

За наявними даними, першим харчуванням, яке пропонували на борту, був заздалегідь упакований ланч-бокс із бутербродами та фруктами.

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, 11 жовтня 1919 року такий набір подавали "юнги" на борту транспортного літака Handley Page, який прямував із Лондона до Парижа.

Гаряче харчування з'явилося пізніше – у 1928 році його почали подавати на борту літака Lufthansa.

Простота меню була цілком зрозумілою, адже авіаперельоти тоді лише набирали популярності. Літаки були меншими, турбулентність траплялася частіше, а ланч-бокси, схожі на коробки для пікніка, були звичним явищем.

Як змінилася їжа в літаках з... Джерело: Hum Imagine Розгорнути

1940–1950-ті: лобстери, ікра та п'ять страв

У період розквіту золотої ери авіаподорожей квитки коштували дуже дорого. За даними Key Aero, квиток в один бік із Великої Британії до Рима тоді коштував би еквівалент близько 3000 фунтів стерлінгів у сучасних грошах.

У 1948 році Pan American World Airways, або Pan Am, представила туристичний клас, а бортове обслуговування стало значно розкішнішим.

На борту могли подавати до п'яти страв, а стейки та лобстери були звичними позиціями в меню. Столи сервірували білими лляними скатертинами та справжніми столовими приборами.

Пасажирам спальних купе також могли подавати сніданок у ліжко.

У меню зустрічалися фаршировані цесарки, ікра та яйця, приготовані на замовлення. На борту Trans World Airlines ростбіф могли нарізати просто з візка в проході літака.

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1960–1970-ті: м'ясні бенкети на висоті

У 1960-х роках золоте століття авіації було в самому розпалі. Бортове харчування залишалося невід'ємною частиною розкішного перельоту.

У цей період на борту літаків часто працювали кухарі, а м'ясні бенкети були звичайним явищем.

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1980–1990-ті: початок економії

У 1980-х роках ситуація з бортовим харчуванням почала різко змінюватися.

Одним із факторів стало роздержавлення авіаційної галузі, яке дозволило перевізникам самостійно встановлювати ціни та маршрути. У США після змін 1978 року на ринок могли виходити нові авіакомпанії, а ціни на перельоти знижувалися.

У Великій Британії цей процес розпочався із Закону про цивільну авіацію 1980 року, а у 1987 році British Airways була приватизована.

У результаті авіаперельоти стали доступнішими, літаки – заповненішими, а згодом почали з'являтися бюджетні авіакомпанії.

Разом із цим почала погіршуватися якість бортового харчування. Авіакомпанії дедалі частіше виходили з того, що пасажири готові відмовитися від безкоштовної їжі та напоїв в обмін на дешевші квитки.

Як змінилася їжа в літаках з... Джерело: Getty Images Розгорнути

2000-ті: їжа стає додатковою послугою

Такий підхід у наступні роки став ще поширенішим. Безкоштовне харчування в економічному класі на коротких рейсах дедалі частіше прибирали, а інші авіакомпанії також почали скорочувати додаткові послуги.

Цього року Delta Air Lines оголосила про скасування харчування та напоїв на сотнях рейсів з метою скорочення витрат.

Пасажири бюджетних авіакомпаній також не можуть розраховувати на безкоштовні напої чи закуски. Зокрема, під час подорожі Ryanair їх доводиться купувати окремо.

Як змінилася їжа в літаках з... Джерело: Getty Images Розгорнути

2010-ті – сьогодні: від сендвічів до вишуканих страв

Сьогодні якість харчування на борту може сильно відрізнятися залежно від авіакомпанії. Пасажирам можуть запропонувати як прості бутерброди, так і вишукані страви.

Серед незвичайніших варіантів – хот-дог у першому класі SWISS, вечеря з 13 страв від Japan Airlines та відвідування Shake Shack у межах сервісу Delta Air Lines.

Singapore Airlines цього тижня представила у всіх класах обслуговування понад 100 нових та оновлених страв. Серед них – відварний лобстер зі штату Мен із шампанським соусом та смажена куряча грудка із соусом із чорного перцю.

Водночас бюджетні обмеження нікуди не зникли. Пасажири бюджетних авіакомпаній продовжують скаржитися на якість їжі.

Як змінилася їжа в літаках з... Джерело: Getty Images Розгорнути

За останнє століття бортове харчування пройшло шлях від простих бутербродів до справжніх гастрономічних меню, а потім знову повернулося до максимальної економії. Водночас розкішні страви на висоті все ще доступні – щоправда, здебільшого для тих, хто готовий за них заплатити.