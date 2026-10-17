Вчені розкрили "таємницю" неандертальців завдяки знахідці в печері Іраку: про що йдеться

Вчені виявили докази того, що неандертальці могли проявляти як жорстокість, так і турботу про інших членів своєї групи. До такого висновку дослідники дійшли після вивчення останків віком близько 75 тисяч років, знайдених у печері Шанідар у горах Загрос в Іраку.

Про це повідомляє Sky News. Серед знахідок – частина скелета неандертальця, зокрема ліва лопатка, кілька ребер, майже повна права кисть і сім зубів. Дослідження показало, що ця людина пережила серйозні травми, а під час відновлення, ймовірно, потребувала допомоги інших.

Що вчені виявили в печері

На лопатці неандертальця дослідники виявили пошкодження завдовжки 1,5 сантиметра, яке могло бути спричинене глибоким проникаючим ударом загостреним дерев'яним списом. Такі знаряддя, за даними дослідників, використовували неандертальці.

Біологічна антропологиня Кембриджського університету Емма Померой, яка очолила дослідження, пояснила, що спис міг пройти крізь шкіру, великі грудні м'язи, грудну клітку та легеню. За її словами, місце поранення нагадує ділянку, у яку мисливці ціляться, щоб швидко вбити тварину, пошкодивши серце.

Археолог Кембриджського університету Грем Баркер, який керує розкопками в печері Шанідар із 2015 року, зазначив, що найімовірнішим поясненням травми є насильство між неандертальцями. Нападником міг бути як член тієї самої групи, так і представник іншої спільноти.

Знахідку назвали Шанідар А. За оцінками дослідників, на момент смерті цій людині було близько 40–45 років. Визначити стать за знайденими останками не вдалося. Скелет виявили під шаром каміння та осадових порід завтовшки приблизно 7,5 метра.

Вхід до печери Шанідар. Джерело: Reuters

Неандерталець пережив тяжкі травми

Дослідники також виявили на зубах Шанідар А сліди травм обличчя. Внаслідок удару передні зуби були зламані та втрачені, один із зубів розколовся, а інші змістилися зі свого звичного положення.

За словами Померой, біль від таких ушкоджень міг бути надзвичайно сильним. Через травми людині, ймовірно, було важко їсти й пити, тому вона могла потребувати подрібненої їжі та відпочинку.

Водночас дослідники встановили, що Шанідар А пережив тяжке поранення щонайменше за рік до смерті. Це може свідчити про те, що під час відновлення інші члени групи допомагали йому задовольняти базові потреби.

Що відкриття говорить про неандертальців

За словами Померой, знайдені останки демонструють два протилежні аспекти людської поведінки – насильство та турботу, які могли співіснувати навіть у житті однієї людини.

У печері Шанідар дослідники виявили останки п'ятьох неандертальців – чотирьох дорослих і однієї дитини. Ця знахідка допомагає краще зрозуміти соціальне життя давніх людей і ставить під сумнів поширене уявлення про неандертальців як нерозумних і байдужих мешканців печер.

Неандертальці жили як мисливці-збирачі та населяли Євразію – від атлантичного узбережжя до Уральських гір – приблизно від 400 тисяч років тому до трохи більше ніж 40 тисяч років тому.

Нагадаємо, у Лівії дослідники виявили природним чином муміфіковані останки двох жінок віком близько 7000 років. Аналіз їхньої ДНК допоміг ученим встановити існування раніше невідомої генетичної лінії давніх людей.

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