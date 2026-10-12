Вчені назвали два фактори, які загрожують зникненням людства до 2100 року

Зловмисне використання штучного інтелекту та ядерні конфлікти можуть стати найбільшими загрозами для існування людства до 2100 року. Дослідники визначили 17 взаємопов’язаних катастрофічних загроз, серед яких технологічні ризики, конфлікти, хвороби та зміни навколишнього середовища.

Науковці закликали світових лідерів діяти спільно, щоб захистити здоров’я та життя майбутніх поколінь. Про це йдеться в новій доповіді, опублікованій у журналі The Lancet, пише Sky News.

Які загрози можуть призвести до зникнення людства

Крім зловмисного використання штучного інтелекту та ядерних конфліктів, дослідники визначили ще 15 катастрофічних загроз для здоров’я людини. Серед них – забруднення повітря, зміна клімату, природні пандемії, ожиріння, куріння, надмірне вживання алкоголю та погіршення психічного здоров’я.

До переліку також увійшли стійкість до протимікробних препаратів, недоїдання в дитячому віці, звичайні конфлікти, скорочення міжнародної допомоги, високий кров’яний тиск, нерівність доходів, низький рівень освіти та нездорове старіння.

Як оцінювали ризики

Оцінку провели за участю 35 експертів у галузях охорони здоров’я, економіки, безпеки, державного управління та технологій. Дослідники проаналізували сотні небезпек, використовуючи історичні дані та результати дослідження 204 країн і територій.

Ризики оцінювали за кількістю років здорового життя, втрачених через хвороби, інвалідність або передчасну смерть. Загрозу вважали катастрофічною, якщо вона могла призвести до втрати щонайменше одного мільярда років життя з поправкою на інвалідність.

Вчені закликали не відкладати дії

Співголова комісії, професор Крістофер Мюррей, заявив, що людство все ще має можливість протистояти визначеним загрозам. Водночас зволікання з рішеннями лише збільшуватиме витрати в майбутньому.

Докторка Наталія Канем наголосила, що глобальні кризи можуть посилювати нерівність, а найбільше від них потерпатимуть найуразливіші верстви населення.

Дослідники закликали покращувати системи охорони здоров’я, збільшувати інвестиції в технологічні інновації та враховувати можливі ризики під час ухвалення рішень.

Результати дослідження представлять на триденному Всесвітньому саміті з охорони здоров’я в Берліні, який розпочнеться в неділю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на сьогодні штучний інтелект пропонує безпрецедентні можливості для доступу до інформації та автоматизації завдань. Однак, як показують останні спостереження та дослідження, ШІ впливає на фундаментальні когнітивні функції людини – пам'ять і здатність до навчання.