В Україну ввірветься тепло із Середземномор'я та Туреччини: синоптик здивував прогнозом

На початку тижня в Україні збережеться суха погода, однак згодом її змінять дощі та місцями мокрий сніг. Температура повітря буде вищою за кліматичну норму, особливо на півдні та південному сході країни.

Туди надходитимуть теплі повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини, а в окремих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів. Прогнозом здивував синоптик Ігор Кібальчич.

Погода в Україні на тиждень

У понеділок, 9 листопада, антициклон забезпечить Україні спокійну та суху погоду. Опадів не очікується, проте у південно-західних областях подекуди можливий туман.

Уночі температура опуститься до 0 – -5 градусів, а вдень становитиме +3 – +8 градусів. На крайньому півдні повітря місцями прогріється до +10 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У вівторок, 10 листопада, антициклон і надалі утримуватиме суху погоду. У нічні та ранкові години в окремих районах можливий туман.

Нічна температура становитиме -4 – +1 градус, денна – +4 – +9 градусів. На крайньому півдні України та в Криму місцями потеплішає до +10 – +11 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У середу, 11 листопада, погодні умови почнуть змінюватися. Уночі західні області накриють дощі з мокрим снігом, а вдень дощова зона охопить більшість регіонів, за винятком сходу країни. На півночі місцями також можливий мокрий сніг.

Уночі температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, удень у північних і західних областях становитиме +1 – +6 градусів, в інших регіонах – +7 – +12 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У четвер, 12 листопада, вночі опади очікуються у східних областях та Криму, а вдень дощі охоплять більшу частину України. Вони будуть переважно невеликими, місцями помірними.

Температура повітря вночі становитиме 0 – +5 градусів, удень – +4 – +9 градусів. У південних областях та на Прикарпатті буде тепліше: вночі +5 – +10 градусів, вдень +11 – +16 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У п'ятницю, 13 листопада, через проходження атмосферних фронтів погода залишатиметься нестійкою. На території країни пройдуть помірні дощі, а в західних областях місцями вони супроводжуватимуться мокрим снігом. Найінтенсивніші опади прогнозують у Карпатах.

Уночі температура коливатиметься в межах +7 – +12 градусів, удень – +11 – +17 градусів. На заході буде прохолодніше – +1 – +7 градусів, тоді як у Криму повітря прогріється до +20 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У суботу, 14 листопада, вночі дощі пройдуть у більшості областей, за винятком західних регіонів. Удень опади збережуться на крайньому південному сході, подекуди можливий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.

Температура вночі становитиме 0 – +6 градусів, удень – +2 – +8 градусів. У південно-східній частині країни протягом доби очікується +7 – +12 градусів.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

У неділю, 15 листопада, антициклон із заходу принесе переважно суху погоду. У нічні години температура повітря опуститься до -4 – +1 градуса, а вдень становитиме +1 – +6 градусів.

Карта. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зима 2026-2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, однак синоптики не виключають снігопадів, морозів і різких змін погоди. Також, за прогнозами фахівців, у більшості європейських регіонів можливо збільшиться кількість опадів.