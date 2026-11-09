В Україну ввірветься потепління до +18: синоптики назвали дату

У четвер, 13 листопада, в Україні очікується суттєве потепління, яке охопить практично всю територію країни. Після передзимового холоду температура повітря місцями підніметься до майже вересневих показників.

Водночас у низці західних і центральних областей пройдуть дощі, тому погода буде неоднорідною. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На заході України пройдуть дощі, але місцями потеплішає до +20°

Західний регіон поділиться на дві зони – із дощами та сухою теплою погодою.

У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях очікуються осінні дощі. Уночі на Прикарпатті температура становитиме +3...+5°, а на Закарпатті буде тепліше – +8...+10°.

Удень у Львові прогнозують +8...+10°, в Ужгороді – +11...+13°, а в Тернополі та Хмельницькому повітря прогріється до +12...+16°.

Водночас Волинська та Рівненська області залишаться без опадів. Уночі там буде +4...+7°, а вдень – +10...+12°. Переважатиме мінлива хмарність.

Найтепліше на заході буде на Буковині. У Чернівцях очікується сонячна погода без опадів, а температура вдень сягне +18...+20°.

Прогноз погоди на півночі України

На півночі також відчутно потеплішає. Уночі температура повітря становитиме +4...+6°.

У Чернігові та Сумах удень прогнозують +9...+11°, а на Житомирщині повітря прогріється до +13...+15°. Протягом дня буде хмарно із сонячними проясненнями, без дощів.

На сході буде тепло та сухо

Східні області 13 листопада зустрінуть теплою та сухою погодою. Уночі на Харківщині температура становитиме +5...+7°, а на Донеччині та Луганщині – +6...+11°.

Удень сонце періодично з'являтиметься з-за хмар. У Харкові повітря прогріється до +12...+14°, а в Краматорську, Донецьку та Луганську – до +14...+16°.

Дощі та потепління до +18° у центрі й на півдні

У центральних областях місцями пройдуть дощі. У Вінниці, Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі нічна температура коливатиметься в межах +4...+11°, а вдень повітря прогріється до +14...+17°.

Без опадів залишиться Полтавщина. Там удень прогнозують +13...+15°.

На півдні також буде тепло, однак погода в областях відрізнятиметься. У Миколаєві очікуються дощі, а температура вдень становитиме +15...+17°.

В Одесі вночі прогнозують +12...+14°, удень – +14...+16°. Переважатимуть сонячні прояснення, істотних опадів не очікується.

У Херсонській та Запорізькій областях нічна температура становитиме +10...+12°, а вдень повітря прогріється до +16...+18°.

У Криму буде ще тепліше: уночі прогнозують +14...+16°, а вдень – +16...+18°. Протягом дня регіон перебуватиме під теплим листопадовим сонцем.

Якою буде погода в Києві та області 13 листопада

У столиці нічних заморозків уже не очікується. Уночі температура повітря становитиме +6...+8°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11...+13°.

Протягом дня буде хмарно із сонячними проясненнями. Істотних опадів у Києві не прогнозують.

Карта. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада вулиці кількох регіонів України поринули в зимову атмосферу. Випав перший сніг у низці областей на лівобережній частині країни.

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