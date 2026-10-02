В Україну ввірветься похолодання: синоптикиня назвала дату

У більшості регіонів України найближчими вихідними переважатиме ясна й сонячна погода, а вдень температура становитиме +17...+20 градусів. Водночас 9-10 жовтня очікуються дощі та похолодання.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, 3 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон, опадів не буде, а вдень переважатиме сонце.

У більшості областей вдень повітря прогріється до +17...+20 градусів. На Закарпатті температура підніметься до +20...+23, тоді як на північному сході буде прохолодніше – +14...+16.

Водночас ясна нічна погода може призвести до заморозків у більшості регіонів України. Винятком стане південна частина країни.

У Києві вихідні також минуть без опадів, із проясненнями та сонцем, а вдень температура підніметься приблизно до +18 градусів.

Пост Діденко в Facebook. Джерело: Скриншот

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 3 жовтня істотних опадів по країні не очікується. Найпрохолодніше буде на півночі та сході, тоді як найвищі температури – на заході й півдні.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

На заході вночі буде +4...+9 градусів, а вдень – +15...+20. На півночі температура коливатиметься від +5...+8 уночі до +14...+17 удень.

У центральних областях стовпчики термометрів покажуть +4...+8 градусів уночі та +14...+18 удень. На сході буде прохолодніше – +5...+8 у темний час доби та +11...+16 у денні години.

На півдні та в Криму вночі прогнозують +7...+13 градусів, удень – +16...+19.

Таким чином, початок жовтня в Україні буде переважно сухим і сонячним, однак наступного тижня погода зміниться: 9-10 жовтня очікуються дощі та похолодання.

Як писав OBOZ.UA, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Найвищі температурні відхилення очікуються у грудні, тоді як найімовірніший період похолодання припаде на січень – у східних регіонах Європи в цей час можливі морози та снігопади.