В Україну повернулися діти з РФ та окупації: Зеленський подякував Меланії Трамп

27 листопада в Україну повернулися дев'ятеро дітей із тимчасово окупованих територій та Росії, а також повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату. Одного з хлопчиків супроводжувала бабуся, яка планує залишитися на підконтрольній Україні території.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своїх Telegram-каналах. Глава держави подякував першій леді США Меланії Трамп за допомогу та посередництво.

Бабуся та онук після поверне... Джерело: Telegram-канал Зеленського Розгорнути

Емоційна зустріч дітей із рі... Джерело: Telegram-канал Зеленського Розгорнути

Зустріч повернутих дітей із батьками. Джерело: Telegram-канал Зеленського

Як зазначив Зеленський, діти перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя та Криму, а також у Росії. Серед них – Валерія, Марта, Микола, Руслан, Софія, Давид, Олексій, Олександр і наймолодший восьмирічний Артем. Разом із ними додому повернулася Анастасія – повнолітня вихованка Олешківського дитячого будинку-інтернату, яка потребує особливої підтримки.

Усі повернуті отримають необхідну допомогу. Зеленський подякував омбудсмену та його команді, а також усім, хто долучився до повернення дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Президент зазначив, що від початку роботи вдалося повернути вже 2875 дітей. Водночас Україна продовжує шукати тих, хто досі залишається в окупації чи Росії, щоб повернути їх до рідних.

Лубінець повідомив, що за сприяння Меланії Трамп на підконтрольну Україні територію повернулися вже 40 дітей. Він також відзначив внесок міжнародної компанії з українським корінням МХП та її засновника і генерального директора Юрія Косюка. Окрему подяку омбудсмен висловив благодійним фондам "Право на захист" і "Посмішка ЮА".

Діти, яких Україна змогла повернути додому. Джерело: Telegram-канал Лубінця

Лубінець навів кілька історій, які показують, через що довелося пройти дітям перед поверненням. Дехто втратив батьків, інших розлучили з рідними, а деякі тривалий час не могли возз'єднатися зі своїми сім'ями.

Так, після смерті матері 16-річний хлопець залишився на тимчасово окупованій території з бабусею. За словами омбудсмена, вона чинила щодо підлітка фізичне та психологічне насильство. Він тривалий час намагався виїхати до сестри на підконтрольну Україні територію, однак цьому заважали бабуся та представники окупаційної служби у справах дітей. Хлопцеві навіть казали, що вдома на нього не чекають. Тепер він зможе нарешті возз'єднатися із сестрою.

Ще одна історія стосується зведених брата і сестри віком 13 та 17 років. Після смерті матері у квітні 2026 року вони опинилися під тимчасовою опікою сторонньої людини. Водночас діти хотіли залишитися разом і надалі жити зі своєю старшою сестрою по матері. Тепер вони зможуть бути разом.

Дмитро Лубінець зустрів діте... Джерело: Telegram-канал Лубінця Розгорнути

Повернуті діти отримають нео... Джерело: Telegram-канал Лубінця Розгорнути

Ще двоє хлопців – рідні брати віком 16 і 17 років – тривалий час не могли повернутися до матері. Після початку повномасштабного вторгнення родина планувала виїхати з тимчасово окупованої території. Однак після звернення батька до окупаційної комендатури на жінку почали чинити психологічний тиск і погрожувати їй. Зрештою матір змусили виїхати, а синів не віддали.

Попри це, хлопці весь час підтримували зв'язок із матір'ю та прагнули повернутися до неї. Один із братів має серйозні проблеми зі здоров'ям: майже не ходить і потребує медичного обстеження та лікування. Тепер родина зможе возз'єднатися.

Лубінець також розповів про хлопчика 2018 року народження, який не бачив матері з 2022-го. На той момент йому було лише три роки. Жінка поїхала до Чернігівської області, щоб вирішити юридичні питання, а син залишився з бабусею на тимчасово окупованій території. Через початок повномасштабної війни мати вже не змогла повернутися до нього. Тепер бабуся супроводила онука на підконтрольну Україні територію, де він нарешті зможе побачитися з мамою.

Лубінець наголосив, що повернення дітей – це складний процес, який не обмежується домовленістю про виїзд. У кожному випадку потрібно встановити родинні зв'язки, знайти законних представників, оформити опіку, підготувати документи, організувати супровід і визначити безпечний маршрут.

Мати й дитина знову разом пі... Джерело: Telegram-канал Лубінця Розгорнути

Повернуті з окупації та Росі... Джерело: Telegram-канал Лубінця Розгорнути

Щодо повернення частини дітей із цієї групи українська сторона неодноразово проводила прямі переговори. В одному з випадків домовленості тривали цілий рік.

За словами омбудсмена, усю роботу забезпечували виключно державні органи України, зокрема Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До переговорів також долучилася американська сторона. За допомогу з логістикою Лубінець подякував Службі зовнішньої розвідки України та Службі безпеки України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення з тимчасово окупованих територій і Росії повернули 2875 українських дітей. Йдеться про тих, хто зазнав депортації, примусового переміщення або залишався в окупації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Верховна Рада спільно з ініціативою президента Bring Kids Back UA створює постійну платформу для народних депутатів. Вона має посилити міжнародну взаємодію задля повернення українських дітей, зокрема забезпечити парламентарів перевіреними даними, юридичною експертизою та матеріалами для роботи з міжнародними партнерами.