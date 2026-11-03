В Україну після похолодання ще ввірветься тепло: синоптикиня розповіла про зміни погоди

Уже з 10-11 листопада в більшості областей України очікується підвищення температури повітря. Водночас потепління супроводжуватиметься періодичними дощами, а до цього часу українцям доведеться зважати на холодну погоду та сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. Холодний період в Україні триватиме орієнтовно до 10 листопада.

Після цього температурні показники почнуть зростати, хоча погода стане більш вологою через періодичні опади.

Метеорологічна карта. Джерело: Facebook Наталки Діденко/DWD.

У середу, 4 листопада, температура повітря протягом доби суттєво не відрізнятиметься. У більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть +5…+9 градусів, а на півдні, південному сході та Закарпатті буде тепліше – від +9 до +12 градусів.

Прогноз на 4 листопада. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Опадів у більшості областей не прогнозують. Винятком стане Крим, де очікуються дощі.

Водночас практично по всій Україні дутиме сильний північний вітер. Через нього фактичне відчуття температури буде нижчим, тому синоптикиня радить не нехтувати теплим одягом.

У Києві 4 листопада також буде сухо. Очікується рвучкий північний вітер, а повітря прогріється до +6…+8 градусів.

До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода з невеликими плюсовими температурами вдень. Уночі найближчими вихідними місцями можливі невеликі морози.

Водночас після 10 листопада погодна ситуація зміниться: у більшості областей очікується потепління. Воно буде вологим і супроводжуватиметься періодичними дощами.

Синоптикиня також зазначила, що надто сильного холоду найближчим часом не передбачається.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в листопаді, грудні, січні та лютому погода в Україні може перевищувати кліматичну норму на кілька градусів, через що взимку нерідко будуть плюсові температури й навіть справжня весна. Періоди похолодань, звісно, також будуть, але не такими суворими, як минулої зими. Крім того, ці похолодання не будуть тривалими.