В Україні з почестями поховали російського окупанта: як таке стало можливим. Фото

У Кам'янському районі Дніпровщини поховали Олександра Оленченко, чоловіка 1991 року народження з Мордовії. Причому росіянина поховали з почестями, як українського Героя-рятівника, незважаючи на те, що Олександр не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у лавах армії загарбників проти України.

​Поховання відбулося у селищі Домоткань Верхньодніпровської громади. Цю ганебну історію розповів відомий проєкт "Миротворець".

Що відомо про загарбника

Фото могили Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Оленченко поховали як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов’язків. ​Тому "у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, за інформацією звідти, частина місцевих все-таки знала, кого насправді ховають", зауважили в "Миротворці".

Насправді Олександр, який народився уі Мордовії, жив і працював у російських Москві та Пензі. Строкову службу він проходив у 2017-2019 роках, а з 2022 став пожежником в МНС у Москві.

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Вже у 2024 Оленченко долучився до лав окупаційної армії Росії в Україні.

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Помер він 13 червня поточного року "під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ". Нагадаємо, що у той день Сили оборони України зменшили чисельність російської окупаційної армії на 1440 загарбників.

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

Поховання в Україні

Так чи так, Олександра опізнали за залишками ДНК, кремували і… далі він опинився в Україні.

Фото Олександра Оленченко. Джерело: Миротворець

"Батько привіз через Білорусь – Польщу для поховання у селищі Домоткань. ​На підставі яких документів дали дозвіл на поховання? Та скільки ще російських терористів поховано на нашій українській землі поряд із нашими Героями?" – запитують у проєкті "Миротворець".

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