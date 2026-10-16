В Україні з почестями поховали російського окупанта: як таке стало можливим. Фото
В Україні поховали як Героя...
Джерело: Миротворець, колаж OBOZ.UA
Розгорнути
У Кам'янському районі Дніпровщини поховали Олександра Оленченко, чоловіка 1991 року народження з Мордовії. Причому росіянина поховали з почестями, як українського Героя-рятівника, незважаючи на те, що Олександр не лише жив і працював в Росії, але й з 2024 року воював у лавах армії загарбників проти України.
Поховання відбулося у селищі Домоткань Верхньодніпровської громади. Цю ганебну історію розповів відомий проєкт "Миротворець".
Що відомо про загарбника
Фото могили Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Оленченко поховали як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов’язків. Тому "у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, за інформацією звідти, частина місцевих все-таки знала, кого насправді ховають", зауважили в "Миротворці".
Насправді Олександр, який народився уі Мордовії, жив і працював у російських Москві та Пензі. Строкову службу він проходив у 2017-2019 роках, а з 2022 став пожежником в МНС у Москві.
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Вже у 2024 Оленченко долучився до лав окупаційної армії Росії в Україні.
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Помер він 13 червня поточного року "під час обстрілу штабу російсько-окупаційних військ". Нагадаємо, що у той день Сили оборони України зменшили чисельність російської окупаційної армії на 1440 загарбників.
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
Поховання в Україні
Так чи так, Олександра опізнали за залишками ДНК, кремували і… далі він опинився в Україні.
Фото Олександра Оленченко.
Джерело: Миротворець
"Батько привіз через Білорусь – Польщу для поховання у селищі Домоткань. На підставі яких документів дали дозвіл на поховання? Та скільки ще російських терористів поховано на нашій українській землі поряд із нашими Героями?" – запитують у проєкті "Миротворець".
Як повідомляв OBOZ.UA, у Вінниці на Центральному кладовищі таємно поховали Анатолія Кашпіровського – скандального радянського психотерапевта, відомого завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х, якого неодноразово звинувачували в шарлатанстві. Він помер 3 жовтня у Москві, а поховали його в Україні, біля могил батьків та доньки.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!