В Україні вперше проведуть масштабний форум щодо проблем геймблінгу: про що говоритимуть

У Києві 8 грудня відбудеться форум "У центрі змін – людина" – перша в Україні подія такого масштабу, присвячена профілактиці ігрової залежності, захисту гравців, зменшенню шкоди від незаконних азартних ігор та розвитку відповідального грального бізнесу.

Подія об’єднає понад 200 представників держави, бізнесу, громадського сектору та експертів. Це майданчик для відкритого діалогу, обміну досвідом і пошуку рішень, які допоможуть поєднати розвиток легального грального ринку із соціальною відповідальністю та захистом гравців. У центрі цього діалогу – людина, її безпека та відповідальність усіх учасників ринку. Окремий важливий фокус – боротьба із незаконним гемблінгом – саме цей сегмент генерує найбільше ризиків щодо поширення ігрової залежності.

Ігрова залежність – проблема, наслідки якої виходять за межі життя самого гравця. Фінансові труднощі, психологічні кризи та проблеми у стосунках можуть торкатися цілих родин. В умовах повномасштабної війни та тривалого стресу питання профілактики залежностей, своєчасного виявлення ризиків і доступності допомоги набувають особливого значення.

У серпні 2026 року Кабінет Міністрів України схвалив першу державну Стратегію щодо мінімізації негативного впливу азартних ігор та протидії ігровій залежності до 2035 року. Вона визначає нові підходи до профілактики, раннього виявлення ризикованої ігрової поведінки та підтримки людей, які зіткнулися із залежністю.

"Державна стратегія – важливий крок, але для людини головне мати можливість вчасно отримати допомогу. Важливо не лише підтримувати тих, хто вже зіткнувся із залежністю, а й запобігати її розвитку, захищати дітей і молодь, протидіяти поширенню незаконних азартних ігор. Ми хочемо об’єднати державу, бізнес і громадський сектор навколо конкретних рішень, які працюватимуть для людей", – зазначає Зоряна Топорецька, голова ГО "Відповідальні рішення".

Зоряна Топорецька. Джерело: ГО «Відповідальні рішення»

У Стратегії серед проблем визначено недостатню ефективність чинних механізмів профілактики, виявлення та подолання ігрової залежності. Тепер ключове завдання – перейти до практичного втілення запланованих змін, щоб люди могли своєчасно отримувати захист і допомогу. Це потребує узгоджених дій держави, бізнесу та громадського сектору, а також формування спільних підходів до відповідального розвитку ринку азартних ігор.

"Відповідальна гра має бути не лише регуляторною вимогою, а й невіддільною частиною роботи легального грального бізнесу. Для нас важливо, щоб індустрія впроваджувала практичні механізми захисту гравців і запобігання ігровій залежності. Водночас ефективний захист неможливий без системної протидії нелегальному ринку. Саме тому на форумі ми зосередимо увагу на конкретних рішеннях, які сприятимуть розвитку прозорої, відповідальної та конкурентоспроможної індустрії", – Тарас Шевченко, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу.

Тарас Шевченко. Джерело: Асоціації українських операторів грального бізнесу Розгорнути

Серед ключових питань форуму:

які ризики виникнення ігрової залежності та як запобігати її розвитку;

як захистити дітей, молодь та інші вразливі групи від негативного впливу азартних ігор та їхньої реклами;

які механізми допоможуть забезпечити ефективний захист гравців;

як зробити медичну, психологічну та соціальну допомогу доступнішою для людей з ігровою залежністю;

яку небезпеку становлять незаконні азартні ігри та як протидіяти нелегальному гральному бізнесу;

якою має бути спільна відповідальність держави, бізнесу та громадського сектору за зменшення негативного впливу азартних ігор на суспільство;

як забезпечити сталий розвиток гральної індустрії, поєднуючи економічні інтереси та соціальну відповідальність;

які практики, спільні рішення та точки зростання можуть стати основою для подальшого розвитку відповідального грального ринку.

Участь у форумі візьмуть представники державних інституцій, народні депутати, профільні експерти, психологи, фахівці громадського здоров’я, представники бізнесу, громадських організацій і медіа.

Як долучитися:

Форум "У центрі змін – людина" відбудеться 8 грудня в Києві.

Час: 10:00–18:00.

Формат: офлайн та онлайн.

Організатори: ГО "Відповідальні рішення" та Асоціація українських операторів грального бізнесу.

Участь безоплатна, за попередньою реєстрацією. Зареєструватися.

Подія відбудеться в укритті.

Примітка:

"Відповідальні рішення" – новостворена громадська організація, що зосереджує свою діяльність на питаннях відповідальної гри, запобігання ігровій залежності та захисту прав гравців.

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) – найбільша незалежна саморегулівна організація, що об’єднує 7 найбільших в Україні ліцензованих операторів гральної індустрії. Метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил роботи, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.