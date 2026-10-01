В Україні вдарять заморозки, але є нюанс: синоптикиня розповіла, чого чекати. Карта

На початку жовтня в Україні...

На початку жовтня в Україні очікуються перші нічні заморозки цього сезону, які поступово охоплять усі регіони. Водночас говорити про остаточний прихід метеорологічної осені поки зарано, адже вдень температура повітря залишатиметься досить високою – місцями стовпчики термометрів піднімуться до +21 градуса.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр. За її словами, найближчими днями погода стане прохолоднішою через вплив антициклону та надходження повітря з півночі.

Коли і де вдарять заморозки

Попри комфортну денну температуру, на початку жовтня в Україні прогнозують заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту. У четвер, 1 жовтня, вони очікуються у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

Прогноз погоди на 1 жовтня Джерело: Скриншот

У п'ятницю, 2 жовтня, заморозки можуть прийти до Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Луганської областей.

Прогноз погоди на 2 жовтня Джерело: Скриншот

У суботу, 3 жовтня, вже на півдні країни температура на поверхні ґрунту може опуститися до -3 градусів.

"Такі погодні умови можуть призвести до шкоди для незібраної городини", – попередила Скляр.

Прогноз погоди на 3 жовтня Джерело: Скриншот

Чи настала метеорологічна осінь

За словами синоптикині, вплив антициклону та надходження холоднішого повітря з півночі сприятимуть поступовому переходу до осінньої погоди. Вітер у деяких регіонах також може посилювати відчуття прохолоди.

"Подекуди швидкість вітру може додавати дискомфорту, вже не буде надто високих температур, які були на початку вересня", – зазначила фахівчиня.

Осінь. Ілюстративне фото. Джерело: Скриншот

Водночас говорити про офіційний початок метеорологічної осені поки що зарано. Наразі на її наближення вказують лише поступове похолодання та поява заморозків на поверхні ґрунту.

"З приводу сталого переходу, я думаю, найближчим часом буде зафіксована та опублікована дата переходу", – сказала Скляр.

Нагадаємо, зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за кліматичну норму, а найбільш аномально теплим місяцем прогнозують грудень. Водночас у січні очікується період похолодання, під час якого в окремих регіонах Європи, зокрема на сході, можливі морози та снігопади.

Як писав OBOZ.UA, початок жовтня в Україні мав бути теплим, сонячним і переважно сухим. Однак у першій половині місяця не виключалися заморозки.