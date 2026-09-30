В Україні ударять заморозки: синоптики зробили попередження
Заморозки можуть завдати шко...
Джерело: pixabay
Розгорнути
В Україні на початку жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Небезпечні метеорологічні явища прогнозують у низці областей упродовж 1–3 жовтня.
Температура на поверхні ґрунту місцями опускатиметься до 0–3° морозу. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Де очікуються заморозки
Вночі 1–3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту 0–3° прогнозують у західних і північних областях, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях.
2 жовтня до переліку регіонів додадуться Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області.
3 жовтня заморозки очікуються також у південній частині України.
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Через прогнозовані погодні умови оголошено І рівень небезпечності – жовтий. За даними Укргідрометцентру, заморозки можуть завдати шкоди незібраній городині.
Тож господарям варто врахувати попередження синоптиків і подбати про врожай, який ще залишається на поверхні ґрунту.
Карта
Джерело: Скриншот
Як повідомляв OBOZ.UA, синоптична ситуація в Україні 1 жовтня перебуватиме під впливом північного антициклону. Він принесе сонячну, суху та помірно теплу погоду практично на всю територію країни.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!