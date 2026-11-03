В Україні оновили норми інклюзивності будівель: з чого почати заміну тактильних табличок

Під час вибору тактильних та...

З 1 жовтня 2026 року набрали чинності Зміна № 4 до ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення", а також окремі положення Зміни № 3 – пункт 8.2.10 і перший абзац пункту 8.2.13. Оновлення нормативної бази стосується вимог до доступності будівель і позначень у них. Конкретні параметри необхідно перевіряти за актуальною редакцією документа.

Для власників будівель, керуючих нерухомістю та відповідальних за експлуатацію приміщень це привід переглянути наявну систему навігації. Почати варто з обліку всіх позначень: перевірити їхній стан, розташування, зміст і наявність тактильних елементів. Такий огляд допоможе визначити, які таблички можна залишити, які потребують заміни, а де необхідно встановити нові.

Обхід і реєстр

Обстеження проводить відповідальна за експлуатацію будівлі людина: управитель, фахівець з експлуатації або представник адміністрації. Маршрут варто прокласти від входу до всіх приміщень.

Під час огляду зафіксуйте тип і стан кожної таблички, наявність рельєфних написів і шрифту Брайля, місце розташування та актуальність інформації. Зробіть фото таблички разом із дверима.

Результати внесіть до реєстру: поверх, номер і назва приміщення, тип позначення, його стан та необхідні дії – залишити, замінити або додати. Інформацію звіряйте з актуальними планами будівлі.

Що перевіряти на табличці

Згідно з п. 8.3.3 ДБН В.2.2-40:2018, тактильні таблички мають дублювати текст рельєфними елементами та шрифтом Брайля відповідно до ДСТУ ISO 17049.

Також перевірте розташування табличок біля дверей. Згідно з п. 8.3.5.1 ДБН (доповненим Зміною № 3), внутрішні тактильні таблички з назвою та/або номером приміщення розміщують на відстані 0,3 м праворуч від дверного прорізу або лиштви чи з боку дверної ручки. При цьому шрифт Брайля має бути на висоті від 1,2 до 1,5 м від підлоги. За потреби табличку можна встановити в іншому місці поруч із дверима – ліворуч або збоку, дотримуючись вимог до висоти.

За результатами аудиту визначте, які таблички потрібно замінити або перенести.

Особливості існуючих приміщень

Під час заміни табличок враховуйте особливості приміщення: матеріал поверхні, спосіб кріплення старих позначень, розташування дверей і можливі зміни після ремонту. Для будівель з орендованими приміщеннями також варто передбачити порядок оновлення табличок у разі зміни орендарів.

Під час вибору тактильних табличок звертайте увагу на матеріал, спосіб створення рельєфних елементів, стійкість до очищення та можливість виготовлення написів відповідно до реєстру приміщень. Технічні характеристики виробів варто уточнювати у виробника.

Нормативна база і звірка

Вимоги до доступності позначень містяться в ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення". Норми поширюються, зокрема, на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт існуючих будівель, а також на їхнє розумне пристосування. Перед використанням у проєкті звірте текст за актуалізованою редакцією. Станом на 26.10.2026 за даними порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва: