В Україні на вихідних вдарить мороз: синоптики дали детальний прогноз

В Україні на вихідних очікується помітна зміна погоди. У суботу, 21 листопада, в більшості областей пройдуть дощі, а температура вдень місцями сягатиме +15 градусів.

Уже в неділю, 22 листопада, вночі в окремих регіонах можливі морози, а дощ подекуди зміниться мокрим снігом. Про це повідомляє сайт Укргідрометцентр.

Погода на 21 листопада

У перший день вихідних в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та переважно дощова. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, а найтепліше – на півдні та сході.

На півночі країни вночі температура повітря становитиме +2 – +4 градуси, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6 – +8. У більшості районів очікуються дощі, небо буде переважно хмарним.

У західних областях уночі прогнозують +2 – +4 градуси, вдень повітря прогріється до +7 – +9. Переважатиме хмарна погода з дощами.

У центральній частині України нічна температура становитиме +5 – +7 градусів, а вдень потеплішає до +11 – +13. Місцями пройдуть дощі, проте подекуди хмари розсіюватимуться і з’являтиметься сонце.

На сході вночі очікується +6 – +8 градусів, удень – від +8 до +10. У більшості районів буде хмарно та дощитиме, однак місцями можливі сонячні прояснення.

На півдні буде найтепліше. Уночі температура опуститься до +9 – +11 градусів, а вдень сягне +13 – +15. Прогнозують хмарність із проясненнями та періодичну появу сонця. Дощі можливі на півдні Криму.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Погода на 22 листопада

У неділю в низці регіонів температура знизиться, місцями нижче нуля. У північних, західних та центральних областях можливі опади у вигляді дощу й мокрого снігу.

На півночі України вночі температура повітря коливатиметься від -1 до +1 градуса. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 0 – +2 градусів, а місцями – до +2 – +4. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг, хоча подекуди можливі прояснення.

У західних областях уночі очікується від -1 до +1 градуса, а в окремих районах – зниження температури до 0 – -2. Удень повітря прогріється до +2 – +4 градусів, місцями – до +3 – +5. Подекуди пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

У центральній частині країни нічна температура становитиме від -1 до +1 градуса, місцями – близько 0 – -2. Удень прогнозують +2 – +4 градуси, а в окремих районах – до +4 – +6. Переважатиме хмарна погода, проте можливі сонячні прояснення. Місцями не обійдеться без опадів.

На сході України вночі температура повітря становитиме +2 – +4 градуси, а місцями – +3 – +5. У денні години очікується така сама температура або до +5 – +7 градусів. Погода буде переважно хмарною з проясненнями, а на сході та південному сході місцями пройдуть дощі.

На півдні вночі стовпчики термометрів покажуть +4 – +6 градусів. Удень температура залишатиметься в цих межах, місцями підвищиться до +5 – +7. Переважатиме сонячна погода або мінлива хмарність. Найтепліше буде на півдні Криму: там уночі прогнозують +7 – +9 градусів, а вдень в межах +8 – +10.У Криму можливі дощі.

Карта. Джерело: Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що з 22 листопада в Україну прийде похолодання. Уже 20 листопада територія країни опиниться під впливом циклону й атмосферних фронтів. Очікуються опади, сильні пориви вітру та щільна хмарність.