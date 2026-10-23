В Україні на вихідних буде до 20 градусів тепла: синоптики дали детальний прогноз. Карта

У суботу та неділю, 24-25 жовтня, в Україні очікується відносно тепла осіння погода, а в окремих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів. Водночас уночі температура буде значно нижчою, а на частині території країни переважатиме хмарність із проясненнями.

Найтепліше буде на півдні та в окремих центральних областях. Про це свідчать прогнозні карти Українського гідрометеорологічного центру.

На заході й півночі країни температура вдень буде дещо нижчою, а місцями можливий невеликий дощ.

У західних областях прогнозують мінливу хмарність. Уночі температура повітря становитиме від +3 до +9 градусів, а вдень повітря прогріється до +12…+16 градусів. Подекуди, зокрема в районі Вінниці та Хмельницького, можливий невеликий дощ.

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

На півночі України та в Києві очікується хмарність із проясненнями. У нічні години стовпчики термометрів показуватимуть +9…+13 градусів, а вдень – +13…+16 градусів.

У центральних областях буде від +10 до +14 градусів уночі та від +14 до +18 градусів удень. У східній частині регіону, ближче до Дніпра, очікується більше сонячних прояснень.

На сході країни переважатиме сонячна погода з невеликою кількістю хмар. Уночі температура становитиме +7…+14 градусів, а вдень – +12…+17 градусів.

Прогноз погоди. Джерело: Український гідрометеорологічний центр.

Найтепліше буде на півдні України. В Одесі та Миколаєві прогнозують хмарність із проясненнями, тоді як у Запоріжжі та Херсоні буде більше сонця. Уночі температура повітря коливатиметься від +10 до +18 градусів, а вдень у південних областях місцями сягатиме +20 градусів.

У Києві вдень очікується +13…+16 градусів, у Львові – +13…+15 градусів. В Одесі повітря прогріється до +13…+17 градусів, у Дніпрі – до +14…+17 градусів, а в Харкові – до +12…+16 градусів.

У Запоріжжі прогнозують найвищі показники серед наведених міст – до +18…+20 градусів удень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Київській області в п’ятницю, 23 жовтня, синоптикипрогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощитиме. Повітря в регіоні максимально прогріється до +17°С.