В Україні деяким військовим дозволять служити за місцем проживання: кого стосується

В Україні військовослужбовці Збройних сил України, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання своїх дітей або в найближчій можливій місцевості. Відповідне рішення має полегшити таким захисникам можливість брати участь у вихованні та догляді за дітьми.

Про це повідомили в Офісі Військового омбудсмана. За результатами звернення установи Головнокомандувач ЗСУ 31 жовтня 2026 року ухвалив рішення, відповідно до якого командувачам видів і родів військ, а також керівникам органів військового управління доручили неухильно дотримуватися встановлених правил під час розгляду рапортів про переміщення за сімейними обставинами.

Кого стосується рішення та як відбуватиметься переведення

Йдеться про військовослужбовців, які виховують та утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років. Їх зможуть переводити на рівнозначні або нижчі посади до військових частин чи органів військового управління, розташованих за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості.

Pexels Тобто можливість переведення залежатиме також від наявності відповідних посад і кадрової ситуації у підрозділах.

В Офісі Військового омбудсмана зазначили, що це дасть змогу військовослужбовцям, які мають дітей з інвалідністю, активніше брати участь у їхньому житті та догляді за ними.

Допис Офісу Військового омбу... Джерело: Скриншот Розгорнути

Кого ще можуть стосуватися зміни

Аналогічні звернення щодо можливості проходження служби ближче до місця проживання дітей Офіс Військового омбудсмана направив також до Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії України.

Наразі в установі очікують, що ці структури також ухвалять рішення для врегулювання відповідного питання.

Нагадаємо, право на відстрочку від мобілізації та право на звільнення з військової служби регулюються різними нормами законодавства. Серед передбачених законом підстав для звільнення є виховання дитини з інвалідністю.

Як писав OBOZ.UA, в Україні обговорювали можливі зміни до правил надання відстрочки від мобілізації для родин людей з інвалідністю. Зокрема, пропонувалося переглянути умови її отримання для батьків дітей з інвалідністю віком до 18 років.