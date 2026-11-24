В Україні чоловіка мобілізували за один день, він пішов до суду: чим все скінчилось

В Україні чоловіка визнали придатним до військової служби та мобілізували 14 листопада 2025 року, попри наявність у нього хронічного вірусного захворювання. Він заявив, що медичний огляд провели з порушеннями, а повноцінно обстежити його не встигли.

Чоловік вимагав скасувати постанову військово-лікарської комісії та наказ про призов. Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, пише Судово-юридична газета.

Чому чоловік оскаржив мобілізацію

За словами позивача, під час проходження ВЛК його не оглянули всі необхідні лікарі, не дозволили надати медичні документи та не направили на додаткові дослідження. Також він стверджував, що не врахували його хронічне вірусне захворювання.

Представник чоловіка заявляв, що медогляд нібито проводили під загрозою фізичного насильства, а сам позивач на той момент уже перебував у військовій частині. За фактом імовірного незаконного позбавлення волі подали заяву до поліції.

Крім того, у картці медичного огляду не було особистого підпису чоловіка. Водночас відповідач наголошував, що той міг оскаржити висновок у ВЛК вищого рівня, але не скористався такою можливістю.

Що суд встановив після перевірки медичних документів

Суд з’ясував, що в картці були зафіксовані огляди сімома лікарями: терапевтом, хірургом, невропатологом, офтальмологом, отоларингологом, психіатром і стоматологом. Документ містив дати обстежень та підписи медиків.

Також у ньому зазначили результати лабораторних досліджень, зокрема аналізів крові на ВІЛ і гепатити, а також флюорографії. Тому суд не побачив підтверджень твердженню, що медичний огляд фактично не проводили.

Наявність хронічного вірусного захворювання також була зафіксована в медичних документах. Однак суд наголосив, що не уповноважений самостійно визначати, чи є такий діагноз перешкодою для військової служби.

Чи є відсутність підпису підставою для скасування ВЛК

Суд підтвердив, що в картці справді не було особистого підпису чоловіка в розділі, де він мав засвідчити повноту та достовірність наданої інформації про стан здоров’я.

Однак цю обставину визнали недоліком оформлення документа. Саму по собі відсутність підпису суд не розцінив як доказ того, що медогляд не проводився або висновок ВЛК був неправильним.

Позивач також не довів, що через це не врахували конкретні медичні документи чи результати досліджень, які могли вплинути на визначення придатності.

Чому суд згадав про оскарження висновку ВЛК

Окремо суд звернув увагу на передбачений Положенням № 402 порядок оскарження постанов військово-лікарських комісій. У разі незгоди з висновком позаштатної ВЛК людина має звернутися до комісії вищого рівня.

ВЛК регіону та Центральна військово-лікарська комісія можуть переглядати й скасовувати рішення підпорядкованих комісій, а також призначати контрольне обстеження.

Чоловік зі скаргою до цих органів не звертався та повторного медичного огляду не вимагав. Суд визначив недотримання цієї процедури як окрему підставу для відмови в позові.

Також суд наголосив, що адміністративні суди можуть перевіряти законність процедури проведення ВЛК, але не можуть самостійно встановлювати діагнози чи переоцінювати медичні висновки лікарів.

Чим завершився судовий розгляд

Миколаївський окружний адміністративний суд у справі № 400/1797/26 не знайшов підстав для скасування постанови ВЛК про придатність чоловіка до військової служби.

Оскільки вимога про скасування наказу про мобілізацію ґрунтувалася на нібито незаконності висновку комісії, суд відмовив і в цій частині позову.

Таким чином, чоловік програв справу. Рішення суду можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Полтавщині суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який майже чотири роки перебував у СЗЧ. Чоловік добровільно звернувся до прокуратури та заявив про бажання повернутися до армії.

Як писав OBOZ.UA, на Закарпатті суд визнав незаконною мобілізацію 50-річного студента, який мав чинну відстрочку від призову. Чоловіка мобілізували у липні 2026 року, попри наявність відповідних відомостей у застосунку "Резерв+".