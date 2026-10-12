В Україні чоловік винайшов пристрій для очищення димоходів і подав заявку на патент: як працює розробка. Фото і відео

Мешканець Хмельниччини винайшов унікальний пристрій для чищення димоходів. Ступінь очищення, який забезпечує цей пристрій, за словами винахідника, недоступний для інших пристроїв.

Наразі чоловік збирається запатентувати винахід. Прр принципи його роботи винахідник розповів виданню "Суспільне Хмельницький".

Що відомо про винахід та принципи його роботи

Про винайдення пристрою очищення димоходів від сажі з використанням нових принципів роботи заявив Сергій Любицький із села Клубівка на Хмельниччині. Чоловік запевняє: його творіння відрізняється від усіх наявних пристроїв для чищення сажі.

Придумав він його ще чотири роки тому. А цьогоріч Сергій Любицький вирішив запатентувати свій винахід.

"Треба чистити сажу по весні, профілактику робити щороку, бо як заложить потім, то тоді вже не почистите, треба буде руками влазити. Таких роторів, як у мене немає, апріорі нема. Це я придумав та й все. Новизна в тому, що це не "крильчатка". Крильчатка зглажує, вона не черпає, вона не вибирає. Те, що вона може, вона чуть-чуть протягне, покаже, що наче сажа йде. Вона не вичерпає її. А тут, як ложками воно черпає, вибирає сажу потужно", – пояснює особливість свого винаходу автор.

Сергій Любицький розповів про свій винахід. Джерело: Суспільне Хмельницький

Сергій розповів, що ідея зародилася після перегляду у мережі відеороликів з трусінням сажі. Саме тоді, зізнається чоловік, йому в око впали недоліки у принципі роботи існуючих пристроїв.

"По-перше, за комір все буде сипатись, бо воно все вверх, по-друге, буде горіти болгарка, бо на неї буде сипатись вся сажа. А якщо замотати скотчем продухи вентиляційні, то вона згорить від перегріву", – поділився думками чоловік.

Усі ці недоліки у його пристрої вдалося усунути, запевняє винахідник. Адже він видуває сажу вбік, а відтак – процес стає значно чистішим.

"Коли ти запускаєш машинку, вже процес пішов. І воно його вакуумом видуває. Коли ж рухаєш дверкою топки, то виходить отак звук, як вакуумну ти створюєш пробку. Підіймається ще й сажа з каналів", – каже Сергій журналістам.

Винахідник використовує те, що є під рукою. Джерело: Суспільне Хмельницький

Сергій Любицький зазначив, що метал для своїх конструкцій обирає з найлегших, щоб не обтяжувати конструкцію. Робить все із підручних матеріалів.

"Це з поручня від ліжка зроблені трубочки. Ще частина – з карниза. Здається, візьми з арматури: нагнув, приварив та й все. Ні. Все по-людськи повинно бути. Людям працювати, людям тягатись з ним", – наочно демонструє винахідник.

Зі слів чоловіка, зараз виготовляти пристрої йому допомагає друг. Однак у планах– масштабуватись.

"Можливо ще на економіку країни попрацюю, якщо Бог дасть. Запатентують – то відкриюсь. Наразі не вистачає зварювальника, не вистачає слюсаря, не вистачає кресляра. Потрібна обов'язково людина на ротори, яку я навчу", – перераховує Любицький.

Сергій прагне налагодити ма... Джерело: Суспільне Хмельницький Розгорнути

Десяток таких пристроїв, як зазначив Сергій, знайшли своїх власників. На виготовлення одного, йде три – чотири дні.

"Ну винахідником я себе раніше не вважав. Виходить так, що я винахідник. Я його шукав, як його зробити, я його зробив, я компонував матеріали, підбирав. Купа зіпсованого матеріалу, купа браків було. І це було за останні гроші", – каже Сергій.

Винахідник розповів, що за 4 роки роботи за допомогою свого винаходу прочистив більше трьох тисяч димарів у Ізяславській та Білогірській громадах. Наразі має ще одну нову технічну ідею.

"Потрійна крильчатка – це моя технічна ідея. Так, я хочу її реалізувати. Я буду вже незабаром тестувати це все в закритому дифузорі", – ділиться планами він.

Пошук нових технічних рішень... Джерело: Суспільне Хмельницький Розгорнути

Наразі винайдений Сергієм Любицьким пристрій працює від електромережі. Але чоловік планує зробити його автономним.

"На базі бензопили, ну запросто можна, до речі, придумати. Наприклад, під час відключень світла, щоб було. Немає світла – ти собі поставив, включив, запустив. Хай працює", – каже чоловік.

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