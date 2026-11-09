В Одесі викладача 13 років судили за хабарі від студентів, але виправдали: як так вийшло

В Одесі протягом 13 років тривало судове провадження щодо викладача Одеського державного аграрного університету, якого підозрювали в отриманні хабарів від студентів. За даними обвинувачення, чоловік отримав 1500 гривень за складання іспитів і заліків.

Зрештою суд виправдав викладача, оскільки не знайшов достатніх доказів його вини. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Подробиці справи

Як зазначено в матеріалах справи, у липні 2013 року правоохоронці висунули обвинувачення асистенту кафедри фінансів Одеського державного аграрного університету. Його підозрювали в тому, що він брав гроші зі студентів за позитивні оцінки.

За версією слідства, сума залежала від предмета й становила від 200 до 400 гривень. Серед дисциплін, за складання яких нібито платили студенти, були трудове право, інтелектуальна власність і законодавство в агропромисловому комплексі.

Загалом обвинувачення охоплювало п’ять епізодів, які, ймовірно, відбулися 3 та 10 липня того року. За цими фактами викладачеві інкримінували отримання 1500 гривень неправомірної вигоди.

10 липня чоловіка затримали безпосередньо в університеті. Під час слідчих дій у нього вилучили 1100 гривень, мобільний телефон, електронні носії інформації та навчальні матеріали.

Сам викладач заперечував усі звинувачення. У суді він заявив, що не отримував грошей за оцінки, а дії правоохоронців розцінив як провокацію. Сторона захисту також наголошувала, що обвинувачення не надало переконливих доказів того, що вилучені кошти були платою від студентів.

Рішення суду

Під час судового розгляду виявили порушення під час збирання доказів. Зокрема, правоохоронці не довели, що вилучені у викладача 1100 гривень були грошима, отриманими від студентів.

Суд також визнав недопустимими записи аудіо- та відеоспостереження, оскільки обвинувачення не надало необхідних дозволів на їх проведення. До того ж якість відео не дозволяла встановити учасників розмов і її зміст, а частина ключових свідків не з’явилася на засідання.

Зауваження виникли й до правової кваліфікації обвинувачення: повторність, на яку посилалася сторона обвинувачення, не була кваліфікуючою ознакою відповідної статті КК України в редакції 2017 року.

Зрештою суд визнав розслідування неякісним, а доказів вини чоловіка недостатніми. Викладача виправдали, арешт його майна, зокрема квартири, скасували, а вилучені гроші, телефон та інші речі постановили повернути.

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