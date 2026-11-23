В Одесі чоловік отримав штраф в 17 тис. грн від ТЦК через перейменування вулиці і пішов до суду: чим все скінчилось

В Одесі чоловік оскаржив у суді штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який йому призначив територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за нібито порушення правил військового обліку. Причиною притягнення до відповідальності стала розбіжність в адресних даних через перейменування вулиці, хоча фактично чоловік нікуди не переїжджав.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Приморський районний суд Одеси став на бік позивача та скасував постанову ТЦК, оскільки не було доведено факту зміни місця проживання.

За що чоловіка оштрафував ТЦК

Як випливає з матеріалів справи, 2 вересня 2026 року тимчасовий виконувач обов'язків начальника ТЦК виніс постанову про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП. Йому призначили штраф у розмірі 17 000 гривень.

Підставою стали відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У ТЦК вирішили, що чоловік не став на військовий облік після зміни місця проживання, чим нібито порушив вимоги законодавства.

Однак чоловік із таким рішенням не погодився та звернувся до суду. Він пояснив, що з 22 квітня 2005 року зареєстрований і проживає за однією адресою, а жодного переїзду не було.

Водночас у застосунку "Резерв+" відображалися дві різні назви вулиці – стара та нова. Позивач наголосив, що вулиця Євгена Чикаленка є перейменованою вулицею, на якій він проживав раніше, тому фактична адреса залишилася незмінною.

За словами чоловіка, закон зобов'язує військовозобов'язаних ставати на облік протягом семи днів після прибуття до нового місця проживання. Проте перейменування вулиці не означає переїзду, а отже, не створює підстав для повторної постановки на військовий облік.

Крім того, у постанові ТЦК не було зазначено, коли саме чоловік нібито змінив адресу, куди переїхав та з якої дати мав стати на облік.

Позивач також повідомив, що 2 вересня через електронний кабінет подав заяву про неоспорювання порушення та згоду на притягнення до відповідальності. За його поясненням, це було необхідно для усунення відповідного запису в реєстрі та оформлення бронювання від мобілізації, а не для визнання факту переїзду.

Яке рішення ухвалив суд

Під час розгляду справи суд встановив, що ТЦК не надав доказів зміни чоловіком місця проживання. Також не було підтверджено, що він порушив передбачений законом семиденний строк для постановки на військовий облік.

Судді дійшли висновку, що поява в реєстрі двох назв однієї вулиці не може вважатися доказом переїзду. Саме перейменування не передбачає фізичного переміщення людини та автоматичного виникнення нових обов'язків щодо військового обліку.

"Зміна найменування вулиці не супроводжується фізичним переміщенням особи до іншого місця проживання, не означає її вибуття з попередньої адреси та прибуття на нову адресу, а також не створює автоматично нових обов’язків у сфері військового обліку", – зазначено в судовому рішенні.

Крім того, суд звернув увагу на відсутність у постанові ТЦК обґрунтування, чому необхідні персональні дані не могли бути отримані шляхом електронної взаємодії з іншими державними реєстрами.

Окремо суд розглянув питання пропущеного строку оскарження постанови. Позов надійшов 15 вересня, хоча останнім днем його подання було 14 вересня. Представниця чоловіка пояснила затримку відключенням електроенергії, через яке не змогла вчасно підписати й надіслати документи через систему "Електронний суд".

Суд визнав ці обставини поважними та поновив строк звернення.

Зрештою Приморський районний суд Одеси задовольнив позов чоловіка, визнав постанову ТЦК протиправною та скасував штраф у 17 тисяч гривень. Провадження у справі закрили через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

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