Уряд погодився розглянути петицію щодо військових: про що сказав Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що право на звільнення з військової служби для батьків, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років, потребує додаткового розгляду. Це питання опрацюють під час підготовки змін до законодавства про проходження військової служби та мобілізацію.

Про це йдеться у відповіді Корецького на петицію. Глава уряду зазначив, що під час ухвалення відповідних рішень потрібно зважати і на соціальний захист військовослужбовців та їхніх родин, і на потреби оборони країни.

Корецький підкреслив, що підтримка військових та їхніх сімей є одним із пріоритетних завдань уряду. Особливо це стосується родин, які виховують дітей з інвалідністю. Такі діти потребують постійної уваги, догляду, лікування та реабілітації.

Порушене питання стосується законопроєкту №15057. Ним пропонується скасувати обмеження на звільнення зі служби для військовослужбовців, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, якщо немає інших осіб, зобов'язаних її виховувати.

Водночас Корецький наголосив, що під час ухвалення рішень необхідно враховувати не лише потреби військовослужбовців та їхніх родин, а й необхідність забезпечення належної укомплектованості сил оборони.

Наразі Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України аналізує ситуацію та напрацьовує системне рішення, яке дасть змогу знайти баланс між соціальним захистом військових і потребами оборони держави.

"Порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті під час опрацювання змін до законодавства з питань проходження військової служби та мобілізації", – зазначив прем'єр-міністр.

Петиція із закликом до Кабінету міністрів підтримати законопроєкт №15057 8 листопада зібрала необхідну для розгляду кількість голосів. Її авторка закликала уряд переглянути негативні висновки Міністерства оборони та Міністерства у справах ветеранів щодо законодавчої ініціативи, підтримати її та сприяти якнайшвидшому ухваленню.

Законопроєкт №15057 зареєстрували у Верховній Раді 1 вересня 2026 року. Його авторами стали народні депутати Данило Гетманцев, Мар'яна Безугла, Олена Вінтоняк, Інна Борзова та Олексій Гончаренко.

Законодавча ініціатива покликана усунути залежність права на звільнення зі служби від наявності в дитини іншого з батьків. Також документ передбачає однаковий правовий підхід до людей, які виховують дітей з інвалідністю, незалежно від того, чи проходять вони вже військову службу, чи мають статус військовозобов'язаних.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Сергій Корецький також відповів на петицію щодо зниження граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Він зазначив, що цю пропозицію додатково розглянуть під час підготовки законодавчих змін. За його словами, рішення має враховувати безпекову ситуацію та потреби Сил оборони.