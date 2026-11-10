Україну накриють дощі і мокрий сніг, але потім ввірветься потепління. Карта
Осінь. Ілюстративне фото.
Джерело: Ksenia Vornichesku/Pexels
У середу, 11 листопада, в Україні очікується погіршення погоди: регіонами пойдуть дощі, а місцями – мокрий сніг. Водночас уже наприкінці тижня в країну прийде відчутне потепління, і в більшості областей температура повітря підніметься до +10...+15 градусів.
Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її прогнозом, у середу Україну перетинатиме атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном, який принесе опади спочатку на захід, а згодом і в інші регіони.
Якою буде погода 11 листопада
Дощі та мокрий сніг почнуться вночі у західних областях, а протягом дня опади поступово поширюватимуться на решту території країни. Водночас удень на заході та півночі вони припинятимуться.
Температура повітря впродовж доби становитиме +2...+7 градусів. Значно тепліше буде на півдні України, де стовпчики термометрів покажуть +10...+14 градусів.
У Києві в середу очікується вітряна погода. Уночі та вранці йтиме дощ із мокрим снігом, проте вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці становитиме близько +5 градусів.
Прогноз погоди на 11 листопада.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр.
Коли в Україну прийде потепління
Уже в п'ятницю, 13 листопада, у більшості областей очікується помітне підвищення температури. Повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на півдні – до +14…+19 градусів.
Дещо прохолодніше буде на заході країни, де прогнозують +8…+10 градусів. Однак, за словами синоптикині, такий температурний стрибок буде нетривалим – наразі йдеться лише про один теплий день.
Загалом найближчий тиждень обіцяє бути доволі теплим, хоча погода залишатиметься нестійкою.
Прогноз погоди на 13 листопада.
Джерело: Український гідрометеорологічний центр.
Допис Наталія Діденко у Facebook.
Джерело: Скриншот
Нагадаємо, для України зима 2026–2027 років може бути відносно м’якою. Водночас синоптики не виключають короткочасних хвиль морозів, снігопадів і суттєвих коливань температури.
Як писав OBOZ.UA, на початку листопада в окремих регіонах України вже випав перший сніг. Місцями опади створили справжню зимову атмосферу, хоча календарна зима ще не настала.
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок