Україну на вихідних накриють дощі: синоптики дали детальний прогноз. Карта

На вихідних в Україні переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме. Найнижчі денні температури прогнозують у західних областях, тоді як на сході країни буде значно тепліше.

Такий прогноз оприлюднив Український гідрометеорологічний центр. Детальніше про погоду в Україні на вихідних – на картах нижче.

Погода в Україні 17 жовтня

У суботу дощі прогнозують у центральних, західних і південних областях. На решті території країни також переважатиме хмарна погода.

Найпрохолодніше буде на заході: уночі температура становитиме +6…+9 градусів, а вдень – +8…+13 градусів.

У північних і центральних областях у нічні години очікується +8…+13 градусів, удень – +10…+16 градусів. На сході буде найтепліше: уночі стовпчики термометрів покажуть +12…+15 градусів, а вдень – до +22 градусів.

На півдні країни нічна температура становитиме +8…+12 градусів, денна – +12…+16 градусів.

Погода в Україні 17 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 жовтня

У неділю в більшості областей збережеться хмарна погода. Місцями невеликі дощі пройдуть на заході, півночі та в частині центральних регіонів. На окремих територіях сходу й південного сходу можливі прояснення.

Уночі температура на заході країни та в окремих південних областях опуститься до +6…+10 градусів. На півночі й у центральних регіонах прогнозують +10…+14 градусів, на сході – +12…+15 градусів.

Удень на заході повітря прогріється до +10…+13 градусів, у центральних областях – до +14…+18 градусів. На півдні очікується +15…+18 градусів, а на сході – +20…+21 градус.

Погода в Україні 18 жовтня. Джерело: Укргідрометцентр

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що наступного тижня в Україні також очікуються дощі. У понеділок сухо вдень буде лише на сході країни. Згідно з попереднім прогнозом, над Чорним морем може сформуватися циклон, який принесе опади.