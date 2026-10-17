Українці зможуть бачити онлайн рух крилатих ракет, дронів і КАБів: у Мінцифри розповіли, як це працюватиме. Відео

Застосунок "Повітряна тривога" отримав масштабне оновлення: відтепер там відображатиметься приблизний рух ворожих цілей (крилатих ракет, "Бандеролей", дронів-камікадзе типу "Шахед" і КАБів). Виключення – балістика й інші боєприпаси, які летять зі швидкістю понад 2000 км/год.

Передачу даних до застосунку від Повітряних сил ЗС України організувало Міністерство оборони. Пресслужба відомства повідомила про це 17 жовтня.

"Відсутність позначок на карті не означає відсутності небезпеки, а зникнення позначки не означає, що можна виходити з укриття. Залишайтеся там до відбою", – наголосили в МО.

Як виглядає карта із позначе... Джерело: скриншот із "Повітряної тривоги" Розгорнути

Умовні позначки. Джерело: скриншот із "Повітряної тривоги"

Як це працює

До розробки нового функціоналу в "Повітряній тривозі" за підтримки Міністерства цифрової трансформації були залучені провідні технологічні компанії, а також ІТ-команди Міноборони, Генштабу й Повітряних сил.

Дані від наших військових надходять захищеними каналами зв'язку. Застосунок отримує лише тип загрози та географічну зону, де її зафіксували. Важливо, що перед передачею дані проходить попередню безпекову обробку й не містять чутливої інформації.

Карта показує лише загальну картину без точних координат і відстеження цілей у реальному часі. Ситуація відобрежається із певною затримкою.

В МО зазначили, що оновлення відповідає на запит громадян одержувати більше інформації про загрози. "Його мета – допомогти краще розуміти небезпеку й усвідомлено реагувати на сигнали тривоги", – заявила пресслужба.

Міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук в ефірі "Єдиних новин" додала, що карта показує крилаті ракети, дрони типу "Шахед" (зокрема й реактивні), КАБи і "Бандеролі". Балістика відображатися не буде, адже вона складно відстежується й надзвичайно швидко рухається.

"Під час повітряних атак кожна хвилина має значення для безпеки людей. Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачали час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах", – прокоментував прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він закликав не ігнорувати сирени, адже карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі.

Де знайти офіційну карту з відображенням ворожих цілей

Оновлена карта доступна в мобільному застосунку "Повітряна тривога" та на офіційній карті тривог (https://map.ukrainealarm.com/). Оновлювати застосунок не потрібно.

Також верифіковану інформацію про загрозу обстрілів можна знайти в попередженнях Повітряних сил ЗС України в офіційних каналах у Telegram і Viber.

Офіційні карти тепер теж пок... Джерело: пресслужба МО Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, наші воїни успішно використовують авіацію для знищення російських реактивних "Шахедів": на частку літаків припадає 55–60% збитих цілей. Водночас українська сторона працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема розраховує на нові рішення від партнерів і розвиває власне виробництво.