Український військовий майже три роки був у полоні, а частина не виплачувала йому забезпечення, вважаючи, що він у СЗЧ: чим все скінчилось

Луганський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити українському військовослужбовцю грошове забезпечення за період, коли він перебував у полоні, а також зарахувати цей час до вислуги років. Водночас суд відмовив у стягненні додаткової винагороди, оскільки доказів безпосередньої участі бійця в бойових діях на момент потрапляння в полон не надали.

Про це йдеться в рішенні Луганського окружного адміністративного суду у справі № 360/2478/25. Інформацію повідомляє видання SUD.UA.

Чоловік проходив військову службу за контрактом із 29 жовтня 2021 року. У лютому 2022 року він залишив місце служби, після чого командування видало наказ про зняття його з усіх видів забезпечення. Згодом військовослужбовця також увільнили від посади та зарахували в розпорядження командира.

У військовій частині вважали, що боєць самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. За результатами службового розслідування, призначеного в серпні 2023 року, матеріали передали до Державного бюро розслідувань.

Водночас у ДБР повідомили, що відомості про можливе кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносили. Досудового розслідування щодо військовослужбовця не проводили, а доказів притягнення його до кримінальної відповідальності суду не надали.

Чоловік перебував у полоні з 18 травня 2022 року до 19 квітня 2025 року. Після повернення його визнали таким, що звільнився з полону, а у вересні 2025 року звільнили з військової служби.

Однак період із 25 лютого 2022 року до 19 квітня 2025 року не зарахували до вислуги років. Військовослужбовець також не отримав належного грошового забезпечення, тому звернувся до суду.

Суд дійшов висновку, що сама відсутність військовослужбовця на місці служби та наказ про зняття з усіх видів забезпечення не є достатніми підставами для призупинення військової служби.

Згідно з рішенням, початком призупинення служби в такому випадку є день внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Оскільки доказів реєстрації кримінального провадження та встановлення обставин, які перешкоджали б виплатам за час полону, не було, суд визнав бездіяльність військової частини протиправною.

У результаті військову частину зобов’язали нарахувати й виплатити бійцю грошове забезпечення за період із 25 лютого 2022 року до 18 квітня 2025 року включно. Також цей час мають зарахувати до вислуги років і внести відповідні зміни до наказу про звільнення військовослужбовця.

Окремо військовослужбовець вимагав виплатити додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року.

Суд пояснив, що право на таку винагороду залежить від виконання визначених умов, зокрема безпосередньої участі в бойових діях або забезпечення заходів із національної безпеки й оборони в районах їх проведення. Військовослужбовці, захоплені в полон, також можуть мати право на ці виплати, якщо не йдеться про добровільну здачу.

Однак у цій справі не було доказів безпосередньої участі позивача в бойових діях на момент захоплення. Тому суд відмовив у задоволенні цієї частини позову.

Зрештою суд частково задовольнив вимоги військовослужбовця. Крім того, з військової частини за рахунок бюджетних асигнувань стягнули на його користь 1064 грн 96 коп. судового збору.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділівпісля самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. У Міністерстві оборони зазначили, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад,а значна частина військових знову стала до виконання бойових завдань. Після поновлення служби їм відновили грошове та інше забезпечення.