Блог | Українську медицину віддали в руки невігласів: тепер за їхні помилки розплачується вся країна

Аж серце стискається, коли бачу, як про цей жах в медицині та її так звану реформу волають ті, хто її розпочав, втілював та паплюжив усіх, хто хоч якось намагався застерегти від критичних помилок. Але вже все дуже запізно, господа присяжные заседатели … на жаль … і памʼять у нас ще не відбило остаточно …

Ось, наприклад, сьогодні ФБ-спогади нагадали пост шановного Анатолія Анчишкіна, якого вже декілька років немає з нами … абсолютно елементарні речі не враховувались при підготовці ключових нормативних документів щодо надання медичної допомоги, хаос, невідповідність законодавству, незрозумілі формулювання типу "міжнародні протоколи", чого не існує в природі тощо ..

ось так знищували цілу стратегічну галузь … і ми усі у полоні у цих невігласів …

Допис Анатолія Анчишкіна. Джерело: facebook.com

Допис Анатолія Анчишкіна. Джерело: facebook.com

Допис Анатолія Анчишкіна. Джерело: facebook.com