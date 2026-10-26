Українські міста готуватимуть до кругової оборони? Зеленський увів у дію рішення РНБО

В Україні будуть розбудовані смуги інженерних загороджень кругової оборони міст. Відповідні заходи раніше були погоджені на засіданні РНБО, а 26 жовтня указ підписав президент Володимир Зеленський.

Документ опублікований на сайті ОП. Указ №1067/2026 вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, ухвалене днем раніше, "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст і механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Зазначимо, що деталізований текст рішення Ради нацбезпеки й оборони не публікується на загал і має гриф "для службового користування".

Указ №1067/2026 набирає чинності з дня його опублікування.

Повний текст. Джерело: Скриншот president.gov.ua

Як писав OBOZ.UA, 5 жовтня президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки й оборони України Ігоря Клименка головою Ради експертів із питань енергетичної безпеки. Вона є консультативним органом РНБО та займається оцінкою ефективності діяльності органів держвлади в енергетичній сфері.