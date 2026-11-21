Україна відзначає День гідності та свободи: як українці змінили хід своєї історії

21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи – пам’ятну дату, пов’язану з початком Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року. Обидва протестні рухи стали проявом прагнення українців відстоювати свої права, свободи, демократичні цінності та власний вибір майбутнього країни.

Про історію цих подій, їхні причини та наслідки нагадали в Українському інституті національної памʼяті

Помаранчева революція

21 листопада 2004 року Центральна виборча комісія оголосила попередні результати другого туру президентських виборів, за якими перемогу здобув Віктор Янукович. Масові фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів викликали обурення суспільства, а наступного дня прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка вийшли на протест.

Схожі акції охопили найбільші міста України, а їхнім головним центром став Майдан Незалежності в Києві. Протестний рух призвів до проведення повторного другого туру президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув Ющенко.

У листопаді 2005 року новообраний президент заснував День Свободи. Однак у грудні 2011 року Віктор Янукович скасував це свято, об’єднавши його з Днем Соборності.

Революція гідності

21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві розпочалися протестні акції проти рішення Кабінету Міністрів призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Спочатку на площі зібралися кілька сотень людей, але вже 24 листопада кількість прихильників євроінтеграції перевищила 100 тисяч.

29 листопада на Євромайдані відбувся мітинг із вимогами відставки уряду та проведення дострокових парламентських виборів. У ніч на 30 листопада влада жорстоко розігнала протестувальників, що стало переломним моментом у розвитку протестного руху.

Після цього акції перестали бути виключно проєвропейськими та набули масштабного антиурядового характеру. Українці виступали проти авторитаризму, корупції, порушення прав людини, свавілля правоохоронців та репресій щодо незгодних.

Найтрагічніші події Революції гідності відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року. У центрі Києва сталися масштабні сутички, було підпалено Будинок профспілок, а снайпери вбили понад 70 учасників Євромайдану, які згодом стали Героями Небесної сотні.

У ніч на 22 лютого тодішній президент Віктор Янукович покинув Україну. Згодом відбулися позачергові президентські вибори, які підтвердили європейський напрямок розвитку держави.

Пам’ять про боротьбу українців

На відміну від Помаранчевої революції, Революція гідності коштувала Україні багатьох життів патріотів, які відстоювали свободу, демократію та право держави самостійно визначати своє майбутнє.

13 листопада 2014 року президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення Дня гідності та свободи, який відзначають 21 листопада. Дату запровадили для утвердження ідеалів свободи й демократії, а також вшанування мужності та патріотизму громадян, які захищали права людини, національні інтереси й європейський вибір України.

Раніше OBOZ.UA розповідав, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку ув’язнених і зниклих безвісти журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників. Захід організували Український ПЕН і Центр громадянських свобод.