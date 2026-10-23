Україна повернула ще сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка. Фото і відео

23 жовтня Україна повернула ще сімох цивільних людей на підконтрольну Україні територію. Серед них – 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт, а також молода жінка з дитиною.

Водночас сім осіб поїхали до Росії. Обмін відбувся за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець

Що відомо

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", – зазначив Лубінець.

Серед тих, хто повернувся додому, 90-річна маломобільна жінка, також 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. За словами омбудсмена, через стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

Також він зазначив, що вдалося організувати повернення додому молодої жінки та її дитини, які на момент повномасштабного вторгнення тимчасово перебували в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста жінка не змогла повернутися до родини. Окрім того, суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Лубінець зазначив, що наразі жінка з дитиною вже вдома, хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі.

"За кожним таким поверненням – люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних", – зауважив уповноважений з прав людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 21 жовтня нинішнього року Росія звільнила з полону 74-річного громадянина США Стівена Хаббарда, якого окупанти викрали з його будинку в Україні 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області та засудили до шести років ув'язнення. У російському полоні американець зазнавав катувань з боку окупантів – його морили голодом, били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, змушували повзати коридорами.