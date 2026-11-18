У Запоріжжі чоловіка після допиту в СБУ забрали до ТЦК і мобілізували: історія отримала продовження в суді

У Запоріжжі розгорівся судовий спір через мобілізацію колишнього педагога. Чоловік поскаржився, що після допиту в Службі безпеки України його примусово доставили до територіального центру комплектування та мобілізували з порушеннями.

Однак Запорізький окружний адміністративний суд не знайшов законних підстав для скасування мобілізації та відмовив у задоволенні позову. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Суть конфлікту та втрата відстрочки

З жовтня 2024 року чоловік працював педагогом-організатором в одній зі спеціалізованих школ Запоріжжя. На цій підставі він мав офіційну відстрочку від призову, яка, згідно з даними в застосунку "Резерв+", діяла до 31 серпня 2026 року.

Ситуація змінилася влітку 2026 року на тлі заходів правоохоронних органів щодо працівників сфери освіти. У червні чоловіка викликали на допит до СБУ як свідка, після чого адміністрація навчального закладу запропонувала йому написати заяву про звільнення. 25 червня його звільнили за угодою сторін, а 24 червня також припинилися його трудові відносини за зовнішнім сумісництвом.

У результаті втрати роботи зникла й підстава для надання бронювання від мобілізації. 7 липня ТЦК анулював відстрочку через втрату законних підстав.

Допит у СБУ та доставлення до ТЦК

За словами чоловіка, після завершення допиту в СБУ виходи з будівлі були заблоковані працівниками ТЦК та СП, які чекали на нього на вулиці. Чоловіка зупинили, доставили до військкомату й наступного дня направили на військово-лікарську комісію.

У ТЦК наголосили, що перед проходженням медкомісії військовозобов’язаного зняли з обліку в попередньому центрі комплектування та взяли на облік за місцем призову, що відповідає правилам мобілізації. Своєю чергою, медична комісія визнала чоловіка придатним до служби. 8 липня 2026 року начальник ТЦК підписав наказ про його призов за мобілізацією, а вже 9 липня командир військової частини зарахував його до списків особового складу.

Не погодившись із такими діями, чоловік звернувся до суду. Він вимагав скасувати накази про призов і зарахування до частини, а також виключити його зі списків особового складу, посилаючись на процесуальні порушення під час доправлення до ТЦК, поверхневий огляд лікарями та сумнівні обставини анулювання відстрочки.

Позиція та рішення суду

Розглянувши матеріали справи, окружний адміністративний суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення позову. Суд підтвердив, що після звільнення з посади педагога чоловік утратив законні підстави для бронювання. У суді заявили, що анулювання відстрочки 7 липня 2026 року було закономірним наслідком втрати роботи.

Також у суді стверджували, що процедуру взяття на облік у новому ТЦК перед направленням на ВЛК і сам призов було проведено у межах чинного законодавства та постанови Кабміну № 560.

Що стосується заяв про можливе незаконне затримання біля будівлі СБУ та примусове доставлення до ТЦК, суд зазначив, що ці обставини "виходять за межі цього адміністративного спору". На думку суду, ці факти самі по собі не скасовують законності подальших мобілізаційних процедур за відсутності в громадянина чинної відстрочки. Зрештою суд повністю відмовив у задоволенні позовних вимог.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в умовах продовження російської війни мобілізація виправдана. Втім, вона має відбуватися без порушення законодавчих норм, зокрема без балаклав, із увімкненими бодікамерами та в присутності поліції.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Закарпатті чоловік з інвалідністю III групи через суд оскаржував штраф від ТЦК і вимагав від держави 1 млн грн компенсації. Також позивач зазначав, що його незаконно мобілізували.