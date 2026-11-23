У Вільнюсі презентували щоденник загиблої в Маріуполі Катерини Савенко

У Публічній бібліотеці імені Адама Міцкевича у Вільнюсі презентували книгу "Щоденник Катерини Савенко. Війна. Маріуполь. 2022". Це особисте свідчення маріупольки про перші тижні російської облоги міста. Книгу видали у липні 2026 року за ініціативи та підтримки Фонду Ріната Ахметова, Музею "Голоси Мирних" і Групи "Метінвест".

На презентацію книги у Вільнюсі прийшли понад 50 українців, які живуть у Литві, та представники Посольства України в Литовській Республіці.

На презентацію книги у Вільн... Джерело: пресслужба музею «Голоси Мирних» Розгорнути

Під час зустрічі акторка Римма Зюбіна читала уривки зі щоденника Катерини, написані в різні дні облоги. Особливим гостем став Іван (ім’я змінене з міркувань безпеки) – колишній сусід Катерини. Він поділився спогадами про жінку.

"Я пам’ятаю Катерину чудовою, дуже творчою людиною. А коли прочитав її щоденник, зрозумів, наскільки глибокою вона була, скільки в ній було думок і любові до життя. Я знаю, що навіть досі біля нашого понівеченого будинку в окупованому Маріуполі ростуть квіти, які вона саджала", – розповів Іван.

Модерувала зустріч Світлана Степаненко, очільниця української книгарні SvitloBook у Литві. За її словами, історія Катерини знайшла відгук серед української громади Вільнюса.

"У Вільнюсі живе багато українців, зокрема маріупольців. Ми бачимо, наскільки нашій українській громаді потрібні такі зустрічі й розмови. Росія й сьогодні вбиває українців, і нам важливо зберігати пам’ять про загиблих, поширювати правду про війну. Мене особливо зворушило, що Міжнародна українська школа Литви після нашого заходу вирішила створити клумбу з квітами, які любила Катерина і про які так багато писала", – зазначила Світлана Степаненко.

Катерина Савенко почала вести щоденник у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Вона описувала життя міста під час блокади: голод, відсутність світла, тепла, води та зв’язку. Останній запис датований 29 березня 2022 року. Того дня загинув чоловік Катерини, а сама вона дістала поранення. Через кілька днів жінка померла. Їй було 42 роки. Дивом урятовані записи передали до Музею "Голоси Мирних". Вони стали частиною його архіву.

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова збирає та зберігає свідчення цивільних людей про війну Росії проти України. Нині в його архіві – вже понад 145 тисяч історій.

Детальніше про історію Катерини та книгу: savenkodiary

Аудіокнига у виконанні Римми Зюбіної.