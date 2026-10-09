Михайло Ткач затриманий у Відні.

Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні: що відомо

У Відні затримали керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. Журналіст перебував в Австрії під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Міністерство закордонних справ України звернулося до австрійської сторони з проханням пояснити обставини затримання. Станом на зараз Ткача вже відпустили. Про це повідомили головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва та речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Що відомо про затримання Михайла Ткача

Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов’язаного з пошуком Руслана Кравченка.

За інформацією редакції, журналіст перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Водночас місцеперебування та доля Бондаренка наразі невідомі.

У "Українській правді" заявили, що вважають затримання Ткача незаконним і вимагають його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

За наявною в редакції інформацією, журналіста доставили до місця тримання під вартою, а з ним контактує адвокатка. Прямого зв’язку з Ткачем редакція на момент оприлюднення заяви не мала.

Що кажуть у Міністерстві закордонних справ

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що українське посольство в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо обставин затримання журналіста.

"Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина", – заявив Тихий.

За його словами, МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Австрії тримають ситуацію на контролі.

Згодом стало відомо, що український консул отримав доступ до Ткача та провів із ним розмову.

Також стало відомо, що Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні.

При цьому, редакція зв'язатися з ним досі не може, а оператор Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення.

"О 4-й ранку 9 жовтня… Михайла Ткача відпустили після понад 12 годин затримання у Відні. Однак його засоби зв'язку досі не повернули, тому редакція наразі не може зв'язатися з ним безпосередньо. Наш колега Ярослав Бондаренко під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. Лише вночі поліція розпочала його допит", – повідомила Мусаєва.

Наразі редакції невідомий процесуальний статус обох журналістів.

"Українська правда" вимагає пояснень від австрійської влади

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва заявила, що редакція вже поінформувала посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Вона закликала українських дипломатів терміново вжити необхідних заходів для захисту журналістів, встановлення місцеперебування Ярослава Бондаренка та сприяння звільненню Михайла Ткача.

Редакція також вимагає від австрійської влади негайно пояснити підстави затримання, забезпечити журналісту доступ до правової та консульської допомоги й можливість зв’язатися з колегами та близькими.

Крім того, "Українська правда" звернулася до міжнародних журналістських і правозахисних організацій із проханням підтримати колег та сприяти захисту їхніх прав.

"Михайло та Ярослав поїхали до Відня виконувати свою роботу. Як головна редакторка, я наполягаю на тому, що безпека журналістів і право на професійну діяльність мають бути гарантовані. Ми очікуємо від австрійської влади невідкладних дій, прозорих пояснень і дотримання всіх прав наших колег", – наголосила Мусаєва.

Ексгенпрокурор Руслан Кравченко, чиє закордонне службове відрядження закінчилось18 вересня, 21 вересня на роботу не повернувся. Він втратив посаду генерального прокурора, проте продовжує залишатись прокурором Офісу генерального прокурора.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко наразі перебуває у Відні. Ймовірно експосадовець міг ще під час роботи в ОГП працювати над правовою позицією для можливого отримання політичного притулку в Австрії.

Також OBOZ.UA повідомляв, що колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, схоже, навіть у Відні міг вказати місце проживання з порушенням. Адреса, зазначена в австрійському реєстрі,насправді виявилася офісом компанії, а не житловим приміщенням.