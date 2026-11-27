У світі стрімко зростає кількість людей, які ніколи не мали сексу: що відомо про причини

Люди принаймні в розвинутих країнах все менше займаються сексом. Причому це торкається всіх поколінь, хоча загальну тенденцію задає покоління так званих "зумерів", тобто, народжених у період з 1997 по 2012 рік. Серед останніх сексуальних контактів у рази менше, ніж у тих, хто народився на 10 років раніше.

В The Economist це назвали "сексуальною рецесією" і "чи не пандемією цноти". Журнал посилається як на ствердження вчених, так і на власні підрахунки.

Секс втрачає привабливість

"Загалом сексуальна рецесія, вочевидь, має багато причин. Так, серед молоді, спостерігається ринкова неспроможність у сфері знайомств. Причому молоді люди почали ставитись до сексу обережніше, так само як і до багатьох інших видів діяльності. Серед пар проблема, можливо, полягає не стільки в спальні, скільки в офісі, дитячій кімнаті та на кухні. Та в будь-якому разі здається, що діяльність, яка еволюційно вбудована в нашу поведінку, втрачає свою привабливість", – вважають в виданні.

На думку Ронди Балзаріні, дослідниці з Інституту Кінсі, "сексуальна рецесія пов’язана не стільки з втратою інтересу, скільки з відсутністю можливостей" у зумерів.

Серед молодих людей набагато більше одиноких, ніж у попередніх поколіннях. Наприклад, у США частка 18–29-річних, які живуть у парах, за останнє десятиліття знизилася до 32% – це менше на 10%, ніж у 2015 та 2016 роках.

Чому це так

Видання припускає, що до "чи не пандемії цноти" могли привести багато причин. Серед них поширення коронавірусних захворювань і відповідних карантинів, через що молодь не могла зустрічатися так, як це було в решти поколінь.

Також свій вплив мають спеціальні програми для мережевих знайомств, що "тільки ускладнюють пошук партнерів"; та смартфони, які "відбирають час, який можна було б витратити на особисте спілкування".

Винною є культура, яка навчила молодь ставити на перше місце власні індивідуальні досягнення та потреби, вважає Деніел Кокс із "Центру досліджень американського життя". За його словами, молодь стала вибагливішою і, відповідно, просто не в змозі знайти собі партнерів, які б відповідали їхнім стандартам.

Ризикована поведінка

Показово: в США молодь, яка рідше займається сексом, зазвичай також менше вживає алкоголю, проте більше грає у комп’ютерні ігри. Про це свідчать підрахунки групи дослідників з університетів Олбані та Ратгерса.

Джон Холмс із Шеффілдського університету виявив, що починаючи з нульових років молодь відмовилася від широкого спектру "ризикованої поведінки" – це вживання алкоголю та наркотиків, куріння, та секс.

За лаштунками

Ще одним поясненням зменшення кількості сексуальних контактів серед пар є те, що все менше людей займаються сексом, коли не хочуть. Так, у Франції частка жінок, які вступають у статевий акт попри власне небажання, тільки щоб догодити партнеру, з 2006 по 2023 рік знизилася на 7%.

А в США мами з покоління міленіалів проводять зі своїми дітьми на 52% більше часу, ніж матері з покоління бебі-бумерів (народжені між 1981 і 1996 роками та народжені між 1946 та 1964 роками відповідно, – OBOZ.UA). Водночас жінки працюють щонайменше стільки ж годин, скільки працювали попередні покоління.

Як повідомляв OBOZ.UA, секс може приносити не лише задоволення, а й користь для фізичного та психічного здоров’я. Наукові дослідження свідчать, що інтимна близькість здатна зменшувати стрес, покращувати сон і позитивно впливати на емоційний стан. Крім того, сексуальна активність пов’язана з деякими змінами в роботі серцево-судинної системи та сприйнятті болю.