У районах із тривалими перебоями світла ДСНС розгортатиме мобільні пункти допомоги – Вигівський

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгортатиме мобільні пункти допомоги в населених пунктах, де понад 24 години немає електроенергії. Йдеться про райони, у яких проживають понад 30 тисяч родин. У наметах люди зможуть зігрітися та зарядити свої електронні пристрої.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський за результатами наради з очільником ДСНС Андрієм Даником. За його словами, уже 6 листопада регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення електроенергії.

"Ним визначено, що в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги населенню", – повідомив міністр.

Кожен мобільний пункт обладнають генератором і тепловими гарматами, щоб відвідувачі могли зігрітися та зарядити гаджети. Крім того, по допомогу громадяни зможуть звернутися до будь-якого територіального підрозділу ДСНС або Національної поліції.

Також Вигівський доручив керівництву Національної поліції організувати постійну присутність поліцейських екіпажів поблизу мобільних пунктів. Це має забезпечити безпеку людей, які приходитимуть туди по допомогу.

Міністр наголосив, що російські атаки спрямовані на те, щоб позбавити українців нормально жити. Але вони не залишаться наодинці з проблемами та отримають необхідну підтримку.

"Щоденний терор росії спрямований на унеможливлення нормального життя цивільних. Підрозділи системи МВС готові до реагування на ці виклики задля підтримки людей", – наголосив Вигівський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія знайшла нову вразливість української енергетики. Ворог атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей, через що атомні електростанції змушені обмежувати генерацію.