У Лондоні Валерій Залужний зустрівся з молоддю, яка виїхала з окупації

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся в Лондоні з учасниками проєкту Фонду Ріната Ахметова "Молодь обирає Україну". Говорили про підтримку молодих українців, які пережили окупацію, депортацію та втрати через війну, а також про можливості залучити до цієї роботи британських і міжнародних партнерів.

У Лондоні Валерій Залужний з... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

"Такі проєкти дуже важливі. Молоді, яка повернулася з окупації, потрібна підтримка. Ми допомагаємо їм із психологами, менторами та освітою. Хочемо, щоб вони знову довіряли світу й могли будувати своє майбутнє в Україні", – зазначила голова Наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Учасники зустрічі також говорили про підтримку ветеранів. Досвідом "Серця Азовсталі" поділився Сергій Яровий – оборонець Маріуполя, тренер посттравматичного зростання та ментор проєкту "Молодь обирає Україну".

У Лондоні Валерій Залужний з... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Ще однією учасницею зустрічі стала 10-річна гімнастка з Одещини Олександра Паскаль. На власному прикладі вона розповіла про дітей, які зазнали фізичних і психологічних травм через російську агресію. У 2022 році вона втратила ногу через ракетний удар по Затоці. Після протезування дівчинка повернулася у спорт і стала амбасадоркою Фонду з проєктом Dance of Freedom.

За підсумками зустрічі Валерій Залужний висловив готовність підтримати проєкт "Молодь обирає Україну", допомагати розповідати про нього за кордоном, а також сприяти залученню грантів та інвестицій для молодіжних програм в Україні.