У Києві відбудеться конференція TECHNOVATION
Конференція відбудеться 27 ж...
Джерело: technovation.kyiv.ua
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AI, цифрові рішення, нові технологічні продукти та українські розробки вже змінюють цілі індустрії. Але наступний виклик полягає в тому, щоб перетворити технологічний потенціал України на глобальну конкурентну перевагу.
Саме цій темі буде присвячено конференцію TECHNOVATION, яка відбудеться 27 жовтня в межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).
TECHNOVATION – високорівнева платформа, організована Diia.City Union, що об'єднає 200+ представників Уряду, лідерів українського та міжнародного бізнесу, технологічні компанії та інвесторів. У центрі дискусії – інновації, глобальна конкурентоспроможність України та роль українських технологічних компаній у новій геополітичній та економічній реальності.
В програмі:
- Fireside chat з Оксаною Ферчук, Міністеркою цифрової трансформації України.
- Дві дискусії:
- "Українські інновації на глобальній арені" – про масштабування українських технологічних компаній та їхню конкуренцію на міжнародній арені.
- "Як технології трансформують індустрії" – про те, як AI, цифровізація та інноваційні рішення вже змінюють традиційні галузі та бізнес-моделі.
- І на завершення – публічна дискусія з генералом Кітом Келлогом, колишнім спеціальним представником США з питань України.
- Деталі та реєстрація
- Акредитація для медіа
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