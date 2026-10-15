У Києві відбудеться конференція TECHNOVATION

AI, цифрові рішення, нові технологічні продукти та українські розробки вже змінюють цілі індустрії. Але наступний виклик полягає в тому, щоб перетворити технологічний потенціал України на глобальну конкурентну перевагу.

Саме цій темі буде присвячено конференцію TECHNOVATION, яка відбудеться 27 жовтня в межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ).

TECHNOVATION – високорівнева платформа, організована Diia.City Union , що об'єднає 200+ представників Уряду, лідерів українського та міжнародного бізнесу, технологічні компанії та інвесторів. У центрі дискусії – інновації, глобальна конкурентоспроможність України та роль українських технологічних компаній у новій геополітичній та економічній реальності.

В програмі:

- Fireside chat з Оксаною Ферчук, Міністеркою цифрової трансформації України.

- Дві дискусії:

- "Українські інновації на глобальній арені" – про масштабування українських технологічних компаній та їхню конкуренцію на міжнародній арені.

- "Як технології трансформують індустрії" – про те, як AI, цифровізація та інноваційні рішення вже змінюють традиційні галузі та бізнес-моделі.

- І на завершення – публічна дискусія з генералом Кітом Келлогом, колишнім спеціальним представником США з питань України.